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排除中國製 美國寬頻大基建 台廠搶650億美元商機

記者黃晶琳／綜合報導
美國斥資650億美元推動的「寬頻大基建計畫」訂單拍板，台廠昇達科、智易、中磊、啟碁、台揚中選，涵蓋低軌衛星、光纖寬頻等領域。（本報資料照片）
美國斥資650億美元推動的「寬頻大基建計畫」訂單拍板，台廠昇達科、智易、中磊、啟碁、台揚中選，涵蓋低軌衛星、光纖寬頻等領域。（本報資料照片）

美國政府斥資650億美元推動的「寬頻大基建計畫」訂單正式拍板，台廠昇達科、智易、中磊、啟碁、台揚中選，涵蓋低軌衛星、光纖寬頻、5G無線固網接取設備（FWA）等領域，將成為協助擴大美國寬頻網路覆蓋率及傳輸速度的要角。

業界人士分析，經濟部去年爭取美國基建法案的650億美元的寬頻商機，以及5G基礎建設的開放網路架構O-RAN，同時也希望促成在台灣建立5G認證中心，由於美國倡議乾淨網路（Clean Network），要採用非中國製寬頻網路設備，台灣已經是5G乾淨通道（5G Clean Path）夥伴，是台廠此次奪單最大優勢。

台廠成為此波美國寬頻大基建大贏家，拿下低軌衛星、光纖寬頻、5G FWA等多項硬體訂單，包括昇達科、智易、中磊、啟碁、台揚等業者都是主要協力廠。

智易、中磊、啟碁、合勤控等台灣網通廠近年直接經營電信客戶有成，包含光纖、5G FWA等產品都已經直接打入歐美電信營運商供應鏈，台揚也積極布局5G ORAN商機，隨著美國及歐洲寬頻大基建需求持續提升，也帶動營運表現。此外，昇達科、啟碁則搶進特斯拉創辦人馬斯克主導的低軌衛星龍頭SpaceX供應鏈，同步受惠。

美國政府是在去年底通過寬頻大基建法案，要補助650億美元擴大美國寬頻網路覆蓋率的商機，包含鋪設高速寬頻網路，提升寬頻上網速度到100M以上，同時提升偏遠地區網路普及等。

業界透露，相關預算拍板後，近期訂單陸續敲定，最近一期是美國商務部已經核撥2.77億美元，擴大寬頻網路建設，以密西西比州為例，獲得3269萬美元，將在全州十個郡進行寬頻網路部屬，為當地超過1.2萬個還沒有寬頻服務的家庭提供網路。

另一方面，今年第1季美國聯邦通訊委員會（FCC）也從農村數位機會基金提撥超過12億美元，擴大32州內網路寬頻服務，縮減城鄉數位落差政策之一。

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