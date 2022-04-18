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上海封控效應 物流突圍 長三角貨運「陸改水」

記者陳政錄／綜合報導
三角地區貨運開始「陸改水」，利用長江流域，完成各城市間的貨物運送。（新華社）
三角地區貨運開始「陸改水」，利用長江流域，完成各城市間的貨物運送。（新華社）

上海市本土疫情嚴峻，連日通報新增本土感染者超過2萬例，面對封控措施影響物流，長三角地區貨運開始「陸改水」，利用長江流域，完成各城市間的貨物運送。

據統計，上海港2021年吞吐量4700萬個標準貨櫃，連續12年位居世界第一，是中國最重要的國際貿易樞紐。因此，疫情前多數長三角，甚至西部內陸城市，都透過上海港完成進出口作業。

但在疫情發生後，業內人士形容，要找到符合運送條件的貨櫃車司機，無異大海撈針。

長三角地區一名貨代表示，現在上海的運力直接降至原先的十五分之一，空運運力也不多，過程還特別繁瑣。他舉例，從蘇州工廠到上海港的拖車費用屢創新高，14日前是2300元人民幣（約362.3美元），之後漲到5400元人民幣（約850.7美元），現在又加了超過1000元人民幣（約157.5美元）。

在此之下，過去價格較高、時間耗費較久的水運，反而成為香餑餑。目前，中國中遠海運、上港物流已分別推出物流「陸改水」服務，為長江沿線、浙北地區客戶提供服務，包括在南京、揚州、張家港、徐州等地天天安排航班往返上海，讓他們免去公路運輸中的層層關卡。

中遠海運數據顯示，目前，該公司有95條集運航線掛靠上海港，平均每周約36艘，每天五艘以上停靠上海港作業。

業內人士指出，在正常時期，水運價格約是路運的三倍，耗時也更久，但疫情發生導致多地封控後，水運除上下船時需要檢疫外，只要減少停港，船期安排就比較不會被防控措施拖累。

但有中國貨運代表也坦言，「陸改水」措施，適合規模較大的企業，至於小型工廠，由於貨運量基本上「一兩個櫃子就可以裝完」，在這個特殊時期，寧願暫時停工、壓在貨艙。

事實上，為推動物流順暢，中國國務院日前發布的《關於全力做好貨運物流保通保暢工作的通知》也提到，推動涉疫地區將充分利用鐵路、水路優勢推動貨櫃集疏港運輸「公（公路）轉水」、「公轉鐵」，確保港口集疏運體系暢通，港口生產正常運轉。

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