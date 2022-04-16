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上海發布工業企業防控指引 復工復產露曙光

中央社／上海16日電

中國上海市COVID-19疫情持續嚴峻當下，上海經信委今晚發布復工復產疫情防控指引，企業、工業制定疫情防控和閉環管理方案，報疫情防控部門審批通過後，即可復工復產。

上海昨天新增2.35萬病例，疫情持續嚴峻。但上海1日進入全域靜態管理後，停工停產迄今，中國經濟大受衝擊。壓力之下，官方今晚發布新指引，要求區政府、街鎮、園區「積極支持企業復工復產」，同時指導企業「一企一策」做好防疫。

上海市經濟和信息化委員會16日晚間發布「工業企業復工復產疫情防控指引（第一版）」，提出5大方面、21條措施。

「指引」首先強調這是「為統籌推進疫情防控和經濟社會發展，壓實企業主體責任，在風險可控的前提下，落實閉環管理，有力有序有效推動復產復工，保障產業鏈供應鏈安全穩定」。

根據「指引」，5大方面分別為「企業落實主體責任」、「實施場所分區分類管理」、「強化企業員工管理」、「加強物流管理和防疫物資儲備」、「做好應急處置預案和工作保障」。

「指引」規定，復工復產企業的全體員工，須落實每日健康監測和登記，提高篩查密度，堅持一日兩測，早上做抗原檢測、晚上做核酸檢測。

「指引」並要求實行工作場所、住所「兩點一線」管理，所有人員在指定崗位工作和住宿，最大限度減少不同區域之間的人員直接接觸。

「指引」還要求企業必須制定應急情況下的處置方案，一旦有突發情況，必須最大限度控制擴散和外溢，絕對確保安全生產。

根據第一財經報導，上海工業運行順暢與否，關係產業鏈、供應鏈的穩定。華為消費者業務CEO余承東昨天在微信朋友圈發文表示，「上海如果不能復工復產，5月之後，所有科技、工業產業涉及上海供應鏈的，都會全面停產」。

中國工信部昨天宣布，已派工作組赴上海了解疫情對企業造成的影響，設立工業與資訊領域保運轉「白名單」，優先保障積體電路、汽車製造、裝備製造、生物醫藥等重點行業666家重點企業復工復產。

疫情 復工 供應鏈

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