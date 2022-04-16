聯想五大弊病 證監會整治 公司回應盡快改善

中國科技巨頭聯想再遭監管風暴，據中國證監會北京 監管局對聯想控股進行了經營性的現場檢查後，羅列五大問題，批聯想控股存在定期報告揭露不及時、資金拆借披露不及時等弊病，採取責令改正行政監管措施。聯想控股回應將盡快完成整改，也強調目前經營情況穩定，各項債券 均按期足額付息兌付。

作為母企持有聯想集團33.44%股權的聯想控股，去年在歷經「國有資產流失」爭議、和聯想集團科創板上市折戟事件後，由於受惠聯想業務在疫情期間銷售強勁，於上月底公布的財報顯示，聯想控股2021年營收 人民幣4898.7億元（約771億美元），年增17.32%；淨利人民幣57.6億元（約9億美元），年增48.8%，創近三年新高。

截至14日收盤，聯想控股報價港幣9.89元，跌幅0.1%，總市值港幣233.03億元（約29.8億美元）。

據大陸北京證監局指出，2021年9月8日至9月18日對聯想控股進行現場檢查，發現存在以下問題：一，定期報告披露不及時。聯想控股2020年年報在港交所披露時間，早於境內交易所公司債券年度報告發佈時間。二，臨時報告披露不及時。聯想控股擬收購盧森堡國際銀行股權事項，在上交所披露時間晚於港交所披露時間。

三，個別子公司股權質押未在相關募集說明書及定期報告中披露；四，公司經營性與非經營性往來界定不夠清晰,非經營性往來占款或資金拆借披露不準確。

北京證監局還指出，2022年3月31日，聯想控股在港交所發布「截至2021年12月31日止年度全年業績公布」公告，但該訊息未在上交所債券市場同步披露。官方要求，聯想控股應在30日內提交書面整改報告。對此，聯想控股14日午間回應，表示已收到北京證監局行政監管措施決定書，並對整改工作進行了部署安排，將盡快完成整改並報送整改報告。

除此之外，聯想控股強調，目前公司經營情況正常、穩定，各項債券均按期足額付息兌付，未發生違約情況。上述監管措施不會對公司生產經營、財務狀況及償債能力造成影響。