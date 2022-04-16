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人行降息落空 MLF利率按兵不動

記者黃雅慧／綜合報導

人行宣布降準，釋出人民幣5300億元（約834.2億美元）資金活水，為市場注入強心針，不過，降息卻預期落空。人行15日在公開市場開展人民幣1500億元（約236.1億美元）1年期中期借貸便利（MLF）和人民幣100億元（約15.7億美元）7天期逆回購操作。而MLF利率連續三個月按兵不動，分析認為，中美利差「倒掛」制約降息空間，但本月20日也可能透過壓降「點差」（買賣差額）的方式降低貸款市場報價利率（LPR）。

人行公告稱，為維護銀行體系流動性合理充裕，15日開展人民幣1500億元MLF操作和人民幣100億元公開市場逆回購操作，操作利率持平於2.85%和2.10%。

據財聯社報導，市場人士認為，近期市場流動性充裕，增量續做MLF的必要性較小。此外4月MLF利率連續三個月保持不變，意味著貨幣政策在價格型工具方面持續處於觀察期。

儘管本月MLF利率保持不變，但本月LPR報價仍有下調可能。東吳證券宏觀團隊此前分析，通過壓縮LPR加點部分的方式降低貸款利率、引導銀行向企業讓利是當前政策的主要重要。

降準落地，降息與否成為市場熱議焦點。據財聯社報導，東方金誠首席宏觀分析師王青表示，綜合考慮大陸當前內外部形勢及貨幣政策空間，全面降準疊加政策性降息的概率仍較大。本月中央政治局研究經濟工作會議後，降息仍有可能落地。

利率 降息 貸款

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