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上汽推動復工復產 18日將啟動測試

記者林宸誼／綜合報導
圖為上海汽車臨港工廠生產線資料照。（新華社）
圖為上海汽車臨港工廠生產線資料照。（新華社）

上汽集團正推動復工復產，計畫在4月17日回報復工摸排情況，4月18日啟動復工復產壓力測試。對於返職員工，要求每48小時測一次核酸，每日進行一次抗原（快篩）檢測

新浪科技報導，根據一份文件顯示，上汽將統一為下屬企業上報申請提前啟動 復工復產企業「白名單」，批准的名單將在各屬地街道、社區備案。

上汽將根據政府要求，對於具備返職條件的員工，需持本人48小時內核酸檢測陰性和抗原（快篩）檢測陰性證明，並在入廠前接受企業進行的一次抗原（快篩）檢測，結果陰性後方可入廠。

進廠後，員工立即接受3天靜默期管理，並與原駐廠人員分開管理，在此期間每日核酸或抗原（快篩）檢測均為陰性方可返職。

在篩查方面上汽也有明確的要求。文件規定，上汽將根據屬地政府的要求，組織員工開展至少每48小時一次核酸檢測，此外還會組織員工每天開展一次全員抗原（快篩）檢測，並及時跟蹤每位員工的核酸檢測、抗原（快篩）檢測結果。

但和上汽同樣位在臨港的特斯拉上海超級工廠，目前仍未傳出復工復產的消息。一位知情人士表示，職能部門的復工可能暫時沒有時間表，不過上海超級工廠或許將在近期逐步實現復工。

中新社報導，中國汽車工業協會副秘書長陳士華表示，一般車企在配件補充中斷情況下，依靠庫存維持正常生產的時間有限。如果上海、吉林等地長期不能復工復產，肯定會對大陸汽車行業帶來負面影響。

檢測 復工 汽車

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