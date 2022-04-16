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央行罕見壁上觀 台幣本周重貶2.12角

記者楊筱筠／台北報導

台積電法說會行情失靈，美債10年期殖利率飆破2.8%，美元指數反彈站上100，外資淨匯出至少4億美元，台北股匯市15日再度上演股匯雙貶，新台幣爆量走貶，央行罕見作壁上觀。

新台幣15日盤中最高貶值1.48角至29.152元，出口商微量拋匯，收斂新台幣貶值幅度，終場以貶值1.14角收在29.118元，終結連兩個交易日升值，新台幣再度貶破29.1元關卡。

台北與元太外匯經紀公司總成交量擴大至15.405億美元，外資淨匯出至少4億美元。匯銀主管指出，15日外匯仍匯出，成為新台幣走貶主要原因，但出口商開始微量拋匯。

15日新台幣同步收周線，周重貶2.12角或0.73%，周線連四黑。

「今天還好，（央行）沒有什麼動作。」匯銀主管指出，近期新台幣偏貶，出口商雖偏向惜售美元，但因有拋匯需求，因此15日出現微量拋匯。

惟央行15日作壁上觀，並未出手，匯銀主管解釋，觀察近幾日，央行主要防線應是29.2元左右，不希望新台幣快速貶破29.19元，因此在急跌至29.19元附近會出手防守，但昨日新台幣盤中最低29.152元，央行放手，交由市場決定。

匯銀主管指出，前兩日國際美元受到美元多頭獲利了結影響，資金建立歐元部位，美元指數跌破100，但歐洲央行總裁拉加德最新發言，被市場解讀歐洲央行不急於升息，美元指數再度升破100，亞幣普遍走弱。

此外，市場依舊認為，美國聯準會（Fed）將會激鷹派升息，對台股有壓，資金匯出仍較多。

根據央行資料，15日美元指數升值0.76%，亞幣多偏貶，新台幣貶值0.39%。最弱亞幣為日圓重貶0.89%，主要出口對手國韓元貶值0.4%、星元貶值0.24%、人民幣貶值0.04%，越南盾則升值0.01%。

匯銀主管認為，元估續走強，新台幣將先看29.2元關卡。

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