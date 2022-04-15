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中國封城影響蘋果供應商 生產進度恐大落後

編譯林奇賢／綜合外電
中國實施防疫封鎖措施，持續擾亂全球運輸和供應，也導致許多在當地的代工廠陷入困境，蘋果公司一些的產品預料將受到衝擊。 路透
中國實施防疫封鎖措施，持續擾亂全球運輸和供應，也導致許多在當地的代工廠陷入困境，蘋果公司一些的產品預料將受到衝擊。 路透

分析師表示，若中國持續實施防疫封鎖措施，蘋果的部分產品，以及戴爾和聯想筆電的出貨速度可能會延遲，因為防疫措施迫使組裝業者關閉工廠，閉環式的工作安排也愈來愈難維持。

路透報導，中國積極防止疫情擴散的方式，已造成高速公路和港口阻塞，工人哪裡都去不了，無數工廠只能等待政府批准重新開工，而這些衝擊正擴及全球供應鏈。

蘋果供應商和碩本周表示，旗下上海和崑山廠將停工；供應鏈專家表示，這些工廠生產iPhone 13、iPhone SE系列，以及其他舊的iPhone機型。

分析師表示，生產約四分之三蘋果Macbook的廣達電腦也宣布上海廠停工，對出貨的衝擊更大。

分析師指出，蘋果也可能考慮將上海和崑山的生產工作遷至其他地方的工廠，例如目前沒有實施封城的深圳。以賽亞研究資深分析師Eddie Han表示：「蘋果可能考慮改由讓鴻海接和碩的訂單，但我們預期轉單量可能有限，原因是物流問題、設備調整困難。」

Eddie Han也說，最壞的情況是，若封城持續兩個月、蘋果又不能轉單，和碩的生產進度可能落後600萬至1,000萬支iPhone。

集邦科技研究經理Forrest Chen則說，若幾周內便解封，情況仍有可能改善。

此外，筆電製造商也可能陷入困境，例如，為戴爾和聯想代工生產PC的仁寶電腦，便有在崑山設廠。Forrest Chen估計，仁寶約50%的筆電是在崑山廠生產。

蘋果 分析師 iPhone

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