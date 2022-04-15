台資「上井餐飲」 申請赴港上市

中國台資上井日式料理自助餐廳已向香港 證交所遞交上市申請，去年營收 人民幣3.6億元（約5700萬美元），人均消費為人民幣282.7元，上市集資所得將用於開設新餐廳及發展新品牌。

經濟觀察報報導，受疫情 影響，近兩年餐飲企業普遍業績下滑，擴張前景不明朗，但今年以來，港股卻迎來多家等待上市的餐飲標的，包括鄉村基、和府撈面、七欣天品蟹軒、撈王、楊國福等在餐飲領先企業。

中國品牌研究院高級研究員朱丹蓬分析，在競爭加深、疫情反覆的情況下，資本的加持可以提升餐飲企業的核心競爭力、綜合實力和降低經營風險，但A股對於餐飲企業的審核比較嚴格，港股相對寬鬆些，所以今年以來餐飲企業一窩蜂到港股上市。

和訊網報導，根據招股書，上井於中國經營管理旗艦品牌「上井精緻料理」及附屬餐廳品牌「倆倆和牛」，目前於中國18個城市共開設47家連鎖餐廳，包括35家自營的上井餐廳、11家加盟的上井餐廳及一家倆倆和牛餐廳。

上井在招股書中介紹，計畫在2022年、2023年和2024年分別開設19、31、32家餐廳，其中絕大部分是面向年輕消費者的「倆倆和牛」餐廳，新餐廳主要開在新一線城市和二線城市。

成立於2004年的上井，創辦人為董事會主席王榮富，2004年在上海推出第一家餐廳，2010年拓展至東北和西南，2016年則拓展至華北，期望以具競爭力的價格，向顧客推廣正宗的日式放題料理用餐體驗。

疫情下餐飲業首當其衝，上井2020年受到疫情影響很大，到2021年才恢復。