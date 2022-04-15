鄭州新冠大檢測 牽動iPhone供應鏈

鄭州新冠大檢測，可能對iPhone的全球供應帶來風險。圖為蘋果iPhone 13手機。（本報資料照片）

彭博資訊報導，蘋果iPhone主要代工廠鴻海 集團位於中國鄭州 的數萬員工，14日配合當地官方要求，進行新冠病毒檢測，可能對iPhone的全球供應帶來風險。

鴻海14日表示，「富士康鄭州廠區配合當地官方防疫 工作，目前廠區營運正常」，並表示當地官方未強制進行新冠病毒篩檢。

此次篩檢的地區包含鴻海iPhone生產廠區的區域、以及鄭州的鄰近地區。彭博指出，大規模實施篩檢是一大風險，中國國家主席習近平推行「清零」防疫措施，就算只有少數民眾確診，也會迅速封鎖整個地區。官員如果發現篩檢結果呈現陽性，勢必立刻封鎖該區。

由於上海、昆山實施封控措施，本周包括iPhone組裝業者和碩、蘋果筆電代工業者廣達在內的30多家台商，都已停止生產，以遵循當地的防疫限制規定，讓已經脆弱的全球供應鏈面臨更多麻煩。

鴻海在鄭州有三個廠區，分別是鄭州航空港、經開區、中牟縣。鄭州是鴻海生產iPhone的主要基地，有超過90條生產線，約35萬名工人，全球大約一半的蘋果手機都來自鴻海鄭州工廠。鴻富錦精密電子2020年進出口額高達480億美元，占河南省進出品總額的48%，主要就是靠生產iPhone。

鴻海指出，疫情從2020年初爆發以來，鴻海集團董事長劉揚偉定期主持的鴻海「全球防疫暨安全生產會議」已經多達數百場，各方專家提出防疫方案，以保障全球數十萬員工的健康，兼顧每年兆級規模的營運生產能穩定。鴻海指出，全球各廠區政策不斷溝通且滾動調整，因應疫情最新發展。

一旦防疫暨安全生產會議提出的議案拍板，鴻海防疫體制轄下的五大軍區（台灣、中國、亞洲、歐洲、美洲）便上令下達，旗下有全球60據點的物流公司「準時達」也會動起來，依指令調動口罩、體溫計等物資給指定廠區。

鴻海各軍區會報告當地情況，回饋中央，以優化決策。各廠區擁有決策彈性，加上主管多由在地人出任，也讓這上下一條鞭的制度下，保留彈性與回饋機制。