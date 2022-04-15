中國最低工資調漲 上海、深圳、北京分居前三名

上海月最低工資標準達到人民幣2590元，為全中國最高。圖為上海街景。（歐新社資料照片）

中國最低工資標準新一波上調，根據人社部發布的各地區最低工資標準統計，上海以人民幣2590元（約407美元）登榜首，深圳以人民幣2360元（約371美元）居次，北京 則以人民幣2320元（約365美元）排第三。

根據中國「最低工資規定」，最低工資標準採取「月最低工資標準」和「小時最低工資標準」兩種形式。月最低工資標準適用於全日制就業 勞動者，小時最低工資標準適用於非全日制就業勞動者。

中新社報導，從人社部發布的中國各地區最低工資標準情況，第一檔月最低工資標準在人民幣2000元及以上的地區已經增加到了13個。

其中上海月最低工資標準達到人民幣2590元為全中國最高，而且「含金量」更高，因為上海月最低工資標準不含勞動者個人依法繳納的社會保險費和住房公積金，而是由用人單位另行繳納，可拿到的實際金額也最高。

排在後面的是一線城市的深圳人民幣2360元、北京人民幣2320元、廣東人民幣2300元，此外，江蘇、浙江、天津、山東、四川、重慶、福建、湖北和河南，也都躋身第一檔月最低工資標準人民幣2000元以上。

若從「小時最低工資標準」來看，北京小時最低工資標準為人民幣25.3元，為全中國最高。二至五則是上海人民幣23元、天津人民幣22.6元、廣東人民幣22.2元和江蘇人民幣22元。

最低工資標準上調，有助於增加職工收入，特別是對於低收入 職工的工資水準有直接拉動作用。

此外，與最低工資相關的失業保險金、醫療期內的病假工資、試用期的工資及單位停工、停業等情況下職工的基本生活費，也會隨最低工資標準上漲而提升。

中國勞動學會特約研究員蘇海南表示，最低工資調整要處理好保障職工最低勞動報酬權益和企業承受能力這兩者之間的平衡關係，既要滿足保障低收入勞動者及其贍養人口基本生活的需要，又要確保企業能夠承受最低工資上漲推動的人工成本增加並實現可持續發展，這兩者要把握好一個相互協調平衡的度。