我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黑海艦隊旗艦莫斯科號沉沒 俄海軍除難堪外還有多慘

脫口秀明星黃艾麗離婚 不只一家媒體烏龍「搞錯丈夫」

總理發話了…中國降準箭上弦 估將釋放1.25兆資金

記者黃雅慧／綜合報導
中國經濟下行壓力加大，降準或降息的呼聲高。（本報資料照片）
中國經濟下行壓力加大，降準或降息的呼聲高。（本報資料照片）

中國降準即將落地，經濟下行壓力加大，國務院總理李克強13日在國常會指示「適時運用降準等貨幣政策工具」，市場對於人民銀行即將降準或降息的呼聲很高。

中國官媒證券時報旗下公眾號「券商中國」分析認為，15日是政策觀察窗口。因當日是人行例行操作中期借貸便利（MLF）的時點，也將給政策利率降息帶來想像空間。

降準的時間點引發市場熱議。據財聯社統計，國常會在提及降準後，人行可能在2至19天內宣布實施，且為避免對金融市場造成干擾，宣布降準的時間點多落在周五至周日等非交易時間。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，本次降準最快15日央行就會宣布實施。另外，本次降準將是一次0.5個百分點的全面降準，釋放長期資金約人民幣1.25兆元（約2000億美元），為銀行每年節約資金成本人民幣150億元左右。

此外，15日也將是央行例行操作MLF的時間點，這提供政策利率降息想像空間。MLF利率下調可降低銀行負債端成本，並通過「MLF利率-LPR利率-貸款利率」的傳導路徑，使實體經濟融資成本下行，減輕企業和居民償債負擔。

券商中國報導指出，降準對於中國經濟而言有其政策實施必要性。儘管有觀點認為中國在輸入型通膨、經濟下行壓力大等內外部因素下，使用貨幣政策工具效果有限，不過全面降準、降息具有明顯的政策寬鬆信號，雖然無法立刻提振有效信貸需求，但可以視為與市場關切「同頻共振」的政策反饋，給市場感受到「暖意」，並提振信心。

另一方面，也有觀點擔憂近日中美利差收窄，10年期中美國債收益率時隔12年首次「倒掛」，這將使貨幣寬鬆政策受到掣肘。

但是也有分析認為，中國貨幣政策堅持「以我為主」，優先目標在著力內部增長，因此中美利差帶來跨境資本流動的擔憂並非當前重點。

利率 降息 貨幣

上一則

中國最低工資調漲 上海、深圳、北京分居前三名

下一則

貝萊德：Fed將選擇與通膨共存 估升息至2%

延伸閱讀

ECB將提前於第3季結束購債計畫 「一段時間後」升息

ECB將提前於第3季結束購債計畫 「一段時間後」升息
封控重創中國經濟 進口負成長 李克強再提降準

封控重創中國經濟 進口負成長 李克強再提降準
中國經濟真的不妙了？李克強再提降準

中國經濟真的不妙了？李克強再提降準

經濟下滑壓力增大 李克強要求加大出口退稅並適時降準

經濟下滑壓力增大 李克強要求加大出口退稅並適時降準

熱門新聞

美國通膨飆高也帶來機會，若把握機會買對債券，可在未來12個月期間鎖住超過8%的年化報酬率。 路透

趁美國通膨飆高 買此債券可鎖住逾8%報酬率一年

2022-04-13 08:59
「股神」巴菲特投資眼光獨到。(路透)

巴菲特苦等多年 最近逮到什麼機會頻頻出手投資？

2022-04-07 15:54
美國3月通膨果如預期火熱，消費者物價年增率衝上8.5%。 歐新社

美通膨快降下來了 克魯曼：沒錯，但別高興太早

2022-04-13 07:17
輝達周五股價大跌4.5%。路透

美半導體股周五大跌 原來跟「砍單的鐵證」有關

2022-04-09 09:18
美國哈佛大學經濟學教授羅格夫（Kenneth Rogoff）。（路透）

哈佛教授羅格夫：美元主導地位20年內可能終結

2022-04-06 00:49
LNG船British Listener在航行至墨西哥西南部外海時，突然大幅改變航行方向，目的地從亞洲改為歐洲。 擷自彭博資訊

去歐洲賣天然氣比較賺 原定駛往亞洲的LNG船大轉彎

2022-04-09 16:47

超人氣

更多 >
天津火車相撞 司機跳車 9節車廂墜橋

天津火車相撞 司機跳車 9節車廂墜橋
牛津女學霸太美被諷「學媛」 數學網紅出題考不倒她

牛津女學霸太美被諷「學媛」 數學網紅出題考不倒她
28萬人染疫無死亡 上海嚴控讓市民不滿持續升高

28萬人染疫無死亡 上海嚴控讓市民不滿持續升高
俄羅斯黑海艦隊旗艦爆炸起火 俄國防部證實船沉沒

俄羅斯黑海艦隊旗艦爆炸起火 俄國防部證實船沉沒
烏軍海王星飛彈連轟 俄黑海最大戰艦重創

烏軍海王星飛彈連轟 俄黑海最大戰艦重創