總理發話了…中國降準箭上弦 估將釋放1.25兆資金

中國經濟下行壓力加大，降準或降息的呼聲高。（本報資料照片）

中國降準即將落地，經濟下行壓力加大，國務院總理李克強13日在國常會指示「適時運用降準等貨幣 政策工具」，市場對於人民銀行即將降準或降息 的呼聲很高。

中國官媒證券時報旗下公眾號「券商中國」分析認為，15日是政策觀察窗口。因當日是人行例行操作中期借貸便利（MLF）的時點，也將給政策利率 降息帶來想像空間。

降準的時間點引發市場熱議。據財聯社統計，國常會在提及降準後，人行可能在2至19天內宣布實施，且為避免對金融市場造成干擾，宣布降準的時間點多落在周五至周日等非交易時間。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，本次降準最快15日央行就會宣布實施。另外，本次降準將是一次0.5個百分點的全面降準，釋放長期資金約人民幣1.25兆元（約2000億美元），為銀行每年節約資金成本人民幣150億元左右。

此外，15日也將是央行例行操作MLF的時間點，這提供政策利率降息想像空間。MLF利率下調可降低銀行負債端成本，並通過「MLF利率-LPR利率-貸款利率」的傳導路徑，使實體經濟融資成本下行，減輕企業和居民償債負擔。

券商中國報導指出，降準對於中國經濟而言有其政策實施必要性。儘管有觀點認為中國在輸入型通膨、經濟下行壓力大等內外部因素下，使用貨幣政策工具效果有限，不過全面降準、降息具有明顯的政策寬鬆信號，雖然無法立刻提振有效信貸需求，但可以視為與市場關切「同頻共振」的政策反饋，給市場感受到「暖意」，並提振信心。

另一方面，也有觀點擔憂近日中美利差收窄，10年期中美國債收益率時隔12年首次「倒掛」，這將使貨幣寬鬆政策受到掣肘。

但是也有分析認為，中國貨幣政策堅持「以我為主」，優先目標在著力內部增長，因此中美利差帶來跨境資本流動的擔憂並非當前重點。