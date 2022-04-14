中國加強防疫管制 恐癱瘓全球供應鏈

中國的上海等精華地帶正陷入嚴苛的防疫封城 中，全國運輸公路網也遭到防疫管制嚴重干擾，貨車堵塞，輪船塞港，路孚特（Refinitiv）分析，這波封城管制至少已經重創華東的生產基地，使全球供應鏈面臨嚴峻挑戰。

路孚特報導，知情人士透露，鴻海集團旗下的鴻騰精密在昆山的工廠正以封閉式防疫泡泡的方式進行營運，但是產能運用率已經降到60%。截至13日，包括和碩、廣達電腦在內的30多家台灣廠商都宣布已因防疫管制，停止在華東地區廠房的生產。

其中，幫蘋果代工iPhone的和碩已在12日公告說，位於上海的昌碩科技以及位於昆山的世碩電子，這兩家子公司都已經因為防疫而停止產線。

停工潮不只在華東，德國 汽車零件大廠博世（Bosch）也在12日宣布說，除了上海的工廠，位於東北長春的工廠也已經停產。德國建材商Rheinzink亞太區執行長安格騰說，由於物流中斷，上海的產線與倉儲無法實現封閉式營運，估計4月甚至5月的銷售額都會掛零。

中國的防疫管制重創能源等大宗原物料需求，天然氣進口量3月跌破800萬噸，是2020年10月以來未見的低水準。原油與煤炭進口量也遠低於去年同期。

高速公路網是中國的物流命脈，估計承擔約75%的貨運量，而高速公路現在可說是「柔腸寸斷」，各省市實施的截斷與防疫檢查哨，讓高速公路上的貨車大排長龍，許多司機甚至被困在馬路上的卡車中，動彈不得，一要求匿名的公司主管向路孚特記者表示，從山東到上海的貨車，運費已經從一車人民幣7,000元暴漲至3萬元（約4707美元），直接翻漲成四倍。

路孚特數據也顯示，在上海與舟山港外等待的貨櫃輪，4月初以來已經倍增到118艘，幾乎是去年同期的三倍。基於上海塞港嚴重，航運巨頭馬士基11日已經發通告，建議客戶不要運貨去上海，轉運去中國其他的港口。