廣達上海廠停工 恐打亂MacBook新品上市時程

筆電代工龍頭廣達13日公告，旗下100%持股的達功（上海）電腦有限公司配合當地官方防疫 ，暫時停工，復工 時間仍不確定。廣達是蘋果 MacBook筆電獨家代工廠，外傳蘋果6月的全球開發者大會（WWDC）將推出新款MacBook，廣達此時生產據點停工，恐打亂蘋果新品上市時程。

廣達是繼和碩之後，又一蘋果重要組裝夥伴因配合中國官方防疫，生產線停工。業界指出，和碩上海廠與昆山廠主要生產iPhone，和碩兩地工廠停工後，蘋果可商請iPhone最大組裝廠鴻海透過鄭州廠支援，廣達獨拿MacBook代工訂單，其上海據點生產受阻，幾乎沒有第二供應商可協助出貨，影響甚大。

廣達表示， 達功（上海）配合上海市政府規定採取應變措施，以確保員工安全與健康，並與客戶及供應商保持密切聯繫，積極配合當地政府復工作業， 並持續評估對財務業務的影響，至於復工時間仍待官方通知。

廣達指出，上海廠生產包括筆電、伺服器與消費性電子產品，該廠占廣達筆電產能約兩成，因此，將由旗下掌握八成筆電產能的重慶廠支援。伺服器方面，廣達這幾年積極在台灣、美國、德國與泰國擴張伺服器產能，預期也將由其他地區支應。廣達並未揭露此次停工對公司營收與產出的衝擊。

由於蘋果已宣布將在6月舉辦WWDC，外界傳出屆時將推出兩款全新MacBook，分別是13吋與15吋的MacBook Air。廣達上海廠暫時停工，恐衝擊蘋果新產品開發進度與問世時程。

廣達今年首季筆電出貨1690萬台，季減15.08%，年減11.05%，優於往年季減兩成以上水準，廣達目前沒有對第二季出貨做出預估，由於上海廠區配合停工，加上物流大亂影響進貨與出貨，因此，恐將受部分衝擊。

法人表示，受到Chromebook、消費筆電需求下滑影響，預估今年廣達筆電出貨量為7,200萬台，年減約4%。