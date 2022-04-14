阿里雲高層大換血 架構師團隊整編

阿里巴巴集團杭州總部。（路透）

阿里巴巴集團旗下雲業務「阿里雲」正在進行新一輪架構調整。據雷鋒網報導，阿里雲中國區總裁任庚將辭任，離職後去向暫時未明，並由中國區副總裁黃海清接替，統管中國16個戰區。此外，集團副總裁、雲智能銷售管理與生態發展部總經理郭繼軍已在走離職流程，生態+銷管體系暫時由阿里資深副總裁蔡英華直接代管。

阿里雲的架構師團隊，將全部匯總整編，由智能通用行業解決方案總經理霍嘉統一帶隊，並向蔡英華彙報。與此同時，阿里副總裁李飛飛等高管的麾下也有數名P9/P10中高層骨幹在近期辭任。

雷鋒網援引消息人士稱，這次調整只是一個開始，隨著蔡英華和黃海清的內部地位不斷鞏固，將有更多高管慕名加入，之後會帶來一輪輪新的組織調整和業務重組 。據瞭解，阿里雲主要市場在中國，中國區有16個戰區，位置關鍵。如今最高負責人離職，對於阿里雲來說，無疑是一次震動。分析指出，阿里雲的組織架構有18個行業部門，16個區域，由34個總經理負責。這次出現人事動蕩，或許與其近年表現不甚理想有關。

首先是業績下滑。2021年阿里雲給自己定下的營收 目標為1000億元人民幣，但數據顯示阿里雲去年實際營收為792.5億元人民幣，明顯未達標。其次則是安全出現漏洞，讓工信辦宣布暫停合作。去年11月阿里雲「Log4j2」遠程代碼存在執行漏洞，而且據網路安全專家表示，這一漏洞潛在的危害是核彈 級的，甚至有可能是「計算機歷史上最大的漏洞」。