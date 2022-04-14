中新版退減稅2.5兆 台企適用多家已成功辦理

中國2022年「政府工作報告」明確實施新的組合式稅費支持政策，減稅與退稅 並舉，相關政策台企也適用。國台辦發言人馬曉光於13日例行記者會表示，希望符合條件的台資企業積極辦理。

此外，對於美方邀台灣參與「印太經濟框架」，馬曉光強調，無論參加何種經濟架構，前提都必須符合「一個中國」原則。

馬曉光指出，2022年「政府工作報告」中提出採取減稅與退稅並舉，預計全年退稅減稅約2.5兆元（人民幣，下同，約3925億美元），其中留抵退稅約1.5兆元，退稅資金全部直達企業。而「中國台資企業同等適用此項政策。」

馬曉光舉例，江蘇省淮安市一家利用稻殼加工生產環保餐盒的台資小微企業，在1日新政策實施第一天，即到稅務部門咨詢，並成功辦理退稅金額33.76萬元。該公司董事長表示，此次退稅是「真金白銀」的實惠。

他介紹到，截至7日，山東省有七家台資企業辦理留抵退稅，累計金額達343.11萬元。中方希望符合條件的台資企業積極辦理留抵退稅，應享盡享，從中獲利受益。

另一方面，馬曉光提到，各地落實中央經濟工作會議精神和2022年「政府工作報告」提出的部署和要求，紛紛出台幫扶企業發展政策措施，有關方面積極協助台企同等受惠，並為台企抗疫穩產提供支持和便利。比如上海市、江蘇省、湖北省與湖南省等皆出台助企業紓困 政策措施。

馬曉光說，符合條件的台商均可一體適用。希望各台商台企積極瞭解掌握、應享盡享。各地台辦一如既往靠前服務，協助台商台企瞭解並用好相關政策措施。

此外，台灣積極想加入區域經濟聯盟，而近日美國多名眾議員日前聯名呼籲拜登 政府，邀台參與所謂「印太經濟框架」。對此，馬曉光回應，台灣無論想參加什麼經濟架構協議，前提都必須符合「一個中國」原則。中方反對台灣地區參與任何有官方性質的經貿安排或簽署有官方性質的經貿協議。