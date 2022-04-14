搜狐、微宏、諾亞控股等12檔中概股 恐被美摘牌

美國SEC再將12隻中概股列入有除牌風險名單，為3月以來第四批。(路透)

美國證券 交易委員會（SEC）依據美國「外國公司問責法」(HFCAA)，再將12家中概股納入有除牌風險的「預摘牌名單」，這是3月以來第四批。

據香港 信報財經網，第四批公司包括搜狐、Microvast（微宏）、中國汽車系統、大全新能源、康乃德生物醫藥、金融壹帳通、綠圖生物科技、傳奇生物、新濠影滙、新濠博亞、Logiq、諾亞控股等12家。

SEC稱，這12家公司可於5月3日前向SEC提交申辯證據，證明自己不具備被摘牌的條件。

根據美「外國公司問責法」，一旦被列入「確定摘牌名單」的公司，要在（自披露第一份年報開始計算、且2021年當做第一年）三年內提交SEC需要的文件。

如果沒有提交或提交的文件不符合SEC的要求，理論上會在披露2023年年報後（2024年初）面臨立即退市。

從市場反應來看，12家新納入名單的中概股未在香港第二上市，但部分與港股關連。

其中新濠博亞娛樂母公司新濠國際，在13日港股一度下跌7%，之後反彈收漲0.15%，而新濠國際董事會主席兼行政總裁是為昔日澳門賭王何鴻燊的兒子何猷龍。而傳奇生物母公司金斯瑞生物科技則下跌6.02%，受到牽連。

中概股接二連三遭遇「預摘牌」警告，主要是SEC要求在美國交易所掛牌上市的外國公司，必須遵守美國的審計標準，而大陸堅持審計底稿等應存放在境內，理由是涉及到國家機密、信息安全和國家主權。

不過，中國正採取措施，避免讓中概股全面從美國退市。中證監在4月2日發布「關於加強境內企業境外發行證券和上市相關保密和檔案管理工作的規定（徵求意見稿）」，放寬跨境審計監管合作，強調減少敏感信息列入工作底稿，支持企業自主選擇上市地。

除了發出此一退讓訊號，中國國務院 金融穩定發展委員會專題會議上則表態，關於中概股，目前中美雙方監管機構保持了良好溝通，已取得積極進展，正在致力於形成具體合作方案。中國政府繼續支持各類企業到境外上市。