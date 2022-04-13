中美利差「倒掛」人民幣有壓 市場分析不會大幅貶值

中美10年期國債利差11日出現2010年以來的首次「倒掛」。（取材自澎湃新聞）

中美10年期國債利差11日出現2010年以來的首次「倒掛」（意指美國利率 高於中國），引發市場對人民幣貶值、資金流出的疑慮，12日人民幣對美元中間價就貶值150基點至6.3795，逼近一個月的低點。

中金公司認為，中美利差倒掛未必會造成人民幣大幅貶值，中短期內很難看到人民幣匯率 大幅的貶值，更多可能是溫和的走弱。

在岸人民幣對美元即期12日下午盤收在6.3711，貶值12基點。

中金公司分析，一方面中美實際利差目前仍為正，因此即使第一季中美名義利差愈來愈小甚至倒掛，但人民幣總體相對美元升值。二是中國貿易順差會對人民幣形成支撐。

雖然今年貿易順差可能會從高點回落，但依然是歷史中上水準，即便未來金融項下還會有資金流出，但總量或很難超過貿易順差的經常帳戶項下資金流入量。

海通證券則認為，本輪中美利差倒掛和2018年較為類似，本質上也是因為經濟走勢的背離導致的，所以倒掛的直接影響是，人民幣匯率會逐漸面臨貶值壓力。

但從近期的走勢來看，人民幣匯率的表現依然較強，這或許和兩個因素有關係。一個是實際利率。美國名義利率高，但通膨預期也很高，所以實際利率還處於低位，中美的實際利差還能提供一定緩衝。

信達證券則認為，人民幣可能面臨一定貶值壓力。一是出口對人民幣匯率的支撐可能有所弱化；二是中美基本面和貨幣 政策周期錯位，人民幣匯率可能承壓。三是跨境資本流動也可能影響匯率表現。

海通證券指出，目前人民幣匯率處於非常強的水準，一定幅度的貶值是可以接受的；另一方面，資本管理更加嚴格規範，也對中國貨幣政策的獨立性提供保障，若中美利差倒掛持續加劇，自然會對中國貨幣政策形成掣肘。

光大證券分析，目前仍處於寬信用的初期階段，扭轉實體經濟低迷的融資需求，需要貨幣政策繼續引導實際貸款利率下行，但內外平衡的約束也已日漸顯現，人行基本未曾動用過政策利率工具，更多是通過數量型工具對沖經濟下行壓力，疊加對美國聯準會貨幣緊縮節奏的考量，4月或是降準等貨幣寬鬆操作落地的時間點。