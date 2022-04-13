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3家中企募資 擬赴歐發行GDR在瑞士證交所上市

記者林茂仁／綜合報導

上海證交所與倫敦交易所合作的滬倫通相關規則日前修訂後，打通了歐洲多地交易所，愈來愈多的中資企業開始關注赴歐發行全球存託憑證（GDR）的募資機會，日前就有三家中企宣布GDR募資計畫。

三家上市公司先後發布擬發行GDR的計畫，被業界認為是中歐資本市場互聯互通取得的重大突破，加上中企因美中摩擦，可能被迫從美國存託憑證（ADR）下市，讓不少中企轉向GDR籌資。

一財網報導，目前已有華泰證券等四家上交所上市公司完成GDR發行並在倫交所上市，募集資金共58.4億美元。

三一重工、國軒高科、樂普醫療日前相繼宣布，計畫發行GDR並在瑞士證券交易所上市，這也是滬倫通規則修訂後，迎來發行GDR的首批企業。

高偉紳中國區聯席管理合夥人王彥峰表示，已為所有四家倫敦GDR發行人提供上市或上市後合規服務。本次規則修訂後，市場上有不少優秀的中資企業公告去歐洲發行GDR的意向，上交所和深交所的上市公司都有，還有不少公司在積極籌畫中。

王彥峰分析，發行GDR的時間比較可控，對上市發行人的額外監管要求比較低，發行GDR能夠提升發行人的國際關注度，吸引公司需要的國際投資者，並且有助於進一步拓寬發行人在歐洲市場的業務廣度和深度。

在規則調整後，中企在互聯互通機制下可以選擇的上市地點增多，發行人可根據自身募資需求、與上市地的業務聯繫、目標投資者構成等，自主選擇。

英國、瑞士和德國證券市場對於發行人准入條件、公眾持有的市值、審核流程和時間等略有差異，發行人可根據自身情況進行選擇。

滬倫通在2019年6月開通後，近三年時間只有四家發行GDR，直到今年2月11日，中國證監會公布「境內外證券交易所互聯互通存託憑證業務監管規定」，將深交所的上市公司納入，並且將GDR拓展到瑞士、德國等歐洲主要證券市場。有助於中企到歐洲發行GDR。

值得注意的是，此前美國證監會（SEC）針對在美國上市的中概股審計底稿的問題引發市場關注，歐洲資本市場沒有這類要求，也是中企放棄ADR轉向GDR的重要推力。

證券 投資 德國

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