TikTok廣告收入 今年估逾110億美元

研究公司Insider Intelligence估計，短視頻平台TikTok 今年廣告收入，將超過社交媒體Twitter與Snap的總和。

據香港 信報財經網，Insider Intelligence分析員認為，TikTok的用戶量與用戶瀏覽時間過去數年高速增長，令其廣告收入快速上升。該公司估計，TikTok今年廣告收入將逾110億美元，而Twitter與Snap分別料為55.8億美元與48.6億美元，即後兩者的廣告收入合計仍不及TikTok。

由中國企業字節跳動(ByteDance)控制的TikTok，全球活躍用戶超過10億人。Insider Intelligence估計，TikTok逾半廣告收入來自美國市場。

另據英國衛報報導，抖音的國際版TikTok預計會在今年超過Twitter和Snapchat的廣告規模總和，直逼大熱的YouTube 平台。 報導指出，TikTok增長勢頭非常強勁，且在青少年和年輕人群體中同樣受歡迎，這也使主打青少年和年輕人社交的Fackbook頗為擔憂。

市場預計，TikTok最快將在2024年達236億美元的廣告收入規模，而這個規模將可追平YouTube。 Youtube早在12年前就由谷歌推出，並且一直是國際互聯網視頻行業中佼佼者，而現在，TikTok只用一半時間就將追上它甚至是超越它。