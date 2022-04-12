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人民幣國際化 歐洲業界專家和市場人士看好

財經新聞組／北京12日電

近年來，人民幣國際地位穩步提升，國際化發展趨勢被越來越多人士看好。歐洲業界專家和市場人士認為，未來人民幣將在國際上發揮越來越重要的作用。

據新華社，國際貨幣基金組織日前發布「官方外匯儲備貨幣構成」數據顯示，2021年第四季度，人民幣在全球外匯儲備中的占比創新高，升至2.79%。

環球銀行間金融通信協會數據顯示，2021年12月，在基於金額統計的全球支付貨幣排名中，人民幣在國際支付中的份額占比升至第四，躋身全球前四大活躍貨幣。

作為中國建設離岸資本市場的標誌性舉措，中歐國際交易所2015年11月在德國法蘭克福開業。根據中歐國際交易所消息，近年離岸人民幣債券市場逐步發展。歐洲各交易所也成離岸人民幣債券的主要上市和掛牌場所，境內外機構選擇在歐洲特別是德國法蘭克福證券市場發行或掛牌離岸人民幣債券。

西班牙埃薩德商學院教授奧馬爾·拉希迪說，人民幣作為國際儲備貨幣的占比不斷提高，得益於中國國內生產總值占世界經濟總量的份額迅速增加，以及中國與國際貿易夥伴的聯繫更加緊密。他還認為，「一帶一路」倡議和數位人民幣發行，都有助提升人民幣國際地位。

巴塞隆納自治大學應用經濟學教授費蘭·布魯內特·西德指出，中國經濟高速增長也是人民幣國際地位提升的原因之一。人民幣作為國際儲備貨幣的重要性將增加，人民幣的全球外儲占比預計將達到10%。

貨幣 債券 德國

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