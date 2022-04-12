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中CPI增1.5% 專家：物價尚未失控

記者陳政錄／綜合報導
中國3月CPI年增1.5%。（中新社）
中國3月CPI年增1.5%。（中新社）

中國國家統計局11日發布數據顯示，受疫情和國際大宗原物料價格上漲影響，3月消費者物價指數（CPI）年增1.5%，漲幅比2月擴大0.6個百分點。專家認為，雖當前物價整體可控，但4月菜價漲幅還可能擴大，也仍需關注「豬油共振」，對整體通膨風險的影響。

據中國國家統計局數據，3月CPI年增1.5%，略超出市場預期；生產物價指數（PPI）年增8.3%，較2月收窄0.5個百分點，則略低於市場預期，以致PPI和CPI年增率漲幅之間的「剪刀差」，連續第五個月收窄，達6.8個百分點。

另換算今年前三個月，中國CPI平均年增1.1%，PPI則平均上漲8.7%。

統計數據顯示，3月中國CPI上升，主要來自食品中鮮菜、食用植物油、麵粉等價格，分別上漲17.2%、6.1%和4.6%；非食品方面，汽柴油、天然氣分別上漲24.6%、26.9%和27.1%，漲幅均有擴大。

對於PPI、CPI剪刀差收窄，民生銀行首席研究員溫彬指出，這反映價格從上游向下游傳導有所加快，但是CPI年增率漲幅加快、PPI月增率漲幅也加快，體現了全球通膨持續升溫，對中國形成的輸入性通膨壓力有所增加。

因此，溫斌表示，下一階段，外部環境仍將複雜多變，目前中國通膨水平整體可控，對貨幣政策的制約相對有限，但下半年要關注「豬油共振」的影響。

東方金誠首席宏觀分析師王青認為，隨中央儲備力度加大，豬肉價格的降幅預計收窄，菜價漲幅則可能進一步擴大，預計4月CPI仍保持小幅回升，有望達1.7%；PPI方面，隨俄烏戰爭對國際油價的推升作用進入階段性下滑，加上中國鋼鐵、煤炭產能加速釋放，4月年增率有望降至7%左右。

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