中國首季乘用車零售銷量減4.5% 預估本月市況還會下探

中國3月乘用車零售157.9萬輛，年減10.5%。預估疫情將使汽車減產20%。圖為廣西柳州一家汽車企業。（新華社）

中國乘聯會11日發布3月份中國乘用車產銷數據，乘聯會秘書長崔東樹在發表報告時指出，今年首季中國乘用車零售表現不及預期，主要是受疫情 影響，3月銷量下滑所致，協會推算，上海等地的疫情，會給汽車 行業4月的生產帶來20%的減產損失。

數據顯示，今年1到3月，中國乘用車市場累計零售銷量達491.5萬輛，年減4.5%，走勢低於預期；其中，3月零售157.9萬輛，年減10.5%。

受疫情影響，崔東樹指出，目前中國吉林、上海、山東、廣東、河北等地經銷商的進店和成交都受到影響、各地分管措施的變化也對物流效率造成一定影響，因此乘用車零售損失較大。

生產方面，崔東樹進一步表示，雖從數據上來看，目前乘用車的生產處於平穩狀態，但實際上並沒有完全達到廠家的結構性預期。

他表示，3月以來，上海、長春等地疫情持續，給部分車企的生產構成壓力，甚至直接造成了一定程度的停產。崔東樹列舉，短期停產已對部分車企造成嚴重損失，包括奧迪、BMW、賓士等在內的豪華品牌也受到了不同程度衝擊，產量嚴重低於預期。

據中國國家統計局數據顯示，上海和吉林省各占全中國汽車生產量的11%左右，因此崔東樹說，根據乘聯會的測算，上海等地的疫情，預計會給汽車行業的生產帶來20%的減產損失，同時，江浙徽等汽車零組件供給核心區也會受災，預計4月涉疫地區，相關行業也會持續受到比較大的影響。

崔東樹指出，目前廠商對於電動汽車產品的兩輪漲價是相對理性的，並未影響到新能源汽車市場的終端銷量熱度。他認為，「缺芯（晶片 ）少鋰」，並未對中國車企發展造成太大損失，反而在強力自救和監管部門協調中，取得超強的市場成績。