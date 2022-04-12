上海、昆山封城 161台企停工 電子零組件業達41家最多

中國大陸疫情蔓延，上海（見圖）、昆山相繼封城，台商也因配合防疫停工。（新華社）

上海和昆山相繼因疫情封城 ，台灣證期局長張振山昨日在立法院財委會表示，目前證交所和櫃買中心就上海和昆山做清查，共161家上市櫃台商企業都已經停工，但多已擬定三大因應措施，包括調整生產地、改變生產流程或時間、或委託其他協力廠商做處理。

根據證交所和櫃買中心統計，上市有124家、上櫃有37家，合計共161家上市櫃公司因封城停工，其中上市櫃合計停工家數前五大者，以電子零組件業達41家最多，影響較大，電機機械業有16家次之，電腦及周邊設備、及其他電子業則各有15家停工，光電業有十家。

整體產業別來看，超過十家停工的上市櫃公司都是以電子、電腦、機械業為主，其次介於五到十家停工者，是醫療、汽車、通信、鋼鐵等傳產類股，第三類則是塑膠、橡膠、紡織、化學和食品類股都是五家以下。

張振山說，就目前證交所和櫃買統計回來的資訊，上海和昆山封城對台商的財業務都沒有重大影響，各上市櫃公司也都已在重訊中做公告回應。

中國大陸疫情蔓延，上海、昆山相繼封城，台商也因配合防疫停工，根據公開資訊站資料，統計從4月1日以來已公告停工的上市櫃公司包括印刷電路板、網通與連接器、車電及散熱模組、光學光電等電子股之外，還有運輸、食品、造紙、紡織、化工、生技等傳統產業公司。

台股 昨日開低震盪，盤中大跌逾200點，電子股跌勢重，尤其是在昆山傳出停工恐將延至五一，且包括上海、蘇州、常州也可能延長停工，更是加重電子股跌勢，以印刷電路板股來說，欣興、台光電都大跌，友達、環球晶等大廠都未能倖免。

根據證交所公開資訊觀測站的公告，包括上海、昆山自4月1日以來，已公告停工的上市櫃公司中，包括印刷電路板大廠的欣興、嘉聯益、台光電、南電都相對指標。

網通與連接器、車電與散熱模組、光學光電、電子代工、其他電子、運輸相關包含輪胎及自行車等、食品餐飲、造紙紡織、塑化化工、鋼鐵滑軌、電機電纜、生技與其他傳產公司等。