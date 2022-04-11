臥薪嘗膽5年再出發 萬達王健林掃貨商業地產

萬達集團董事長王健林臥薪嘗膽五年再出發，掃貨商業地產。五年前，萬達深陷債務困境，王健林以人民幣637億元（約合100億美元）出售萬達76間酒店、13個文旅項目的91%股權。據21世紀商業評論報導，五年後的今天，王健林出手接盤建業集團、鑫苑集團兩家地產商業項目。有分析認為除了是王健林友情相助外，也與萬達的策略轉型相關。

從王健林接手的兩家企業項目來看，建業以住宅開發為主營業務，截至2021年底，淨借貸比率為94.9%。今年8月還有一筆總額5億元的美元債到期，因此急需收縮架構；另一家鑫苑集團，是首批赴美上市的中國房地產 企業，2021上半年，利潤 總額虧損人民幣4.3億元，年報至今難產。

而王健林此刻選擇出手，除了與上述兩家企業負責人有友誼外，更多地在於萬達商管「輕資產」營運模式。2018年，王健林宣布要在一至二年消化房地產業務，2021年2月又近一步宣布要全面實施「輕資產」戰略，不再投資 持有萬達廣場物業，並向第三方項目輸出管理和服務，該年3月以珠海萬達商管的新面貌出現。

據調研公司弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan）數據，在商業運營服務公司中，按在管建築面積計算，萬達商業居全球第一，在陸超過第二名至第十名的總和。

在地產下行周期，地產業紛紛甩賣資產，恰成為王健林擴張生意版圖的良機。而建業集團的商業項目，包括凱旋廣場等堪稱優質，未來也具發展前景。正如許多企業家都深知，「順勢而為」或許才是這時代能夠走的長遠的關鍵。