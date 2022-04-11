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中國證監會送暖 中概股喜迎利多

記者黃雅慧／綜合報導

中概股瀕臨美股退市危機，中國證監會2日才宣布將修訂中國企業境外發行上市監管新規，市場樂觀預期中概股春天就要回來了。事隔一周又有最新進展，中國證監會主席易會滿9日表示，證監會將抓緊研究推出新一輪自主開放的務實舉措，加快推動企業境外發行上市監管新規落地，保持境外上市管道的暢通。

易會滿出席中國上市公司協會第三屆會員代表大會表示，當前上市公司正面對外部疫情變化、經濟全球化逆流等挑戰。在內部則遭遇中國經濟需求收縮、供給衝擊、預期轉弱等三重壓力。而在認識風險挑戰時，也要看到推動上市公司高質量發展的有利因素正在發生。首先是穩增長、穩預期的宏觀政策不斷增強；其次，是優勝劣汰的市場生態正在加快形成；最後，資本市場對投資者的吸引力不斷提升。

他強調，中國資本市場高水平開放的步伐不會改變，將加快推動企業境外發行上市監管新規落地，保持境外上市渠道暢通，支持中企依法合規利用兩個市場、兩種資源更好發展。按照「尊重國際慣例、遵守國內法規」的原則，推動中美審計監管合作取得成果，為資本市場高水平開放構建可預期的國際監管環境。

證監會統計，截至3月底，中國境內上市公司4782家，總市值人民幣80.7兆元，規模穩居全球第二；上市公司家數、市值與2018年底相比分別增33.4%和85.3%。

此外，上市公司繳納的稅費，相當於中國全國稅收收入的近四分之一。民營上市公司數量已超過3000家，家數占比約三分之二。

易會滿指出，邁向高質量發展新階段，要著力提升「五種能力」：一是鞏固治理能力；二是強主業，增強競爭能力，對主業萎縮、不具備持續經營能力的「空殼」、「僵屍」企業，嚴格執行強制退市制度，堅決推動出清；三是提升創新能力；四是提高抗風險能力；最後則是重效益，提升回報能力。

疫情 投資 美股

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