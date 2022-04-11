救經濟…浙江、河北、甘肅、四川6城鬆綁房市

取消限購、限售等限制性措施是此輪樓市鬆綁的一大突破點。（中新社）

中國經濟惡化，仰賴房市點火。據澎湃新聞報導，中國一周內有六座城市放鬆樓市調控，限售、限購、限貸等短期措施退出。分析指出各地放鬆的積極性在增加，政策放鬆進入比較全面的階段。

房市仍然低迷。據調研機構克而瑞公布的數據顯示，百強房企成交量年增率下降較多，第1季百強房企銷售額累計下跌47.1%，銷售面積累計下跌49.1%，均幾乎腰斬。

鬆綁房市禁令，成了刺激經濟，提振市場景氣的救命萬靈丹。近一周包括浙江衢州、河北秦皇島、甘肅蘭州、四川綿陽、浙江麗水、浙江台州等六個城市放鬆樓市調控政策。

衢州宣布取消限購、限售；秦皇島廢除限購政策，也對貸款 首付政策進行放鬆；蘭州宣布降低個人購房門檻、提高公積金貸款額度、放鬆區域限購以及放寬限售條件。綿陽、麗水及台州均分別出台公積金購房新策。

澎湃新聞指出，這只是今年以來樓市政策鬆綁中的一個縮影。分類來看，取消限購、限售等限制性措施是此輪樓市鬆綁的一大突破點。今年3月，鄭州打響開放限購第一槍，此後，福州、哈爾濱、青島即墨、衢州、秦皇島等地也紛紛取消限購、限售等限制性措施。

根據諸葛找房數據研究中心不完全統計，今年以來，截至4月初有超過65個城市出台樓市鬆綁政策，政策鬆綁內容主要涉及到放鬆限購，取消、放鬆限售，降首付比例，降房貸利率，公積金貸款優惠，購房補貼，房企資金支持。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉認為，限售、限購、限貸等是調控的短期行為。當樓市熱了，限制性措施就要啟動或強化，反之，就要弱化或退出。目前各地樓市明顯下滑，從賣地、開工、銷售到竣工等產業鏈條都受到衝擊。

儘管各地鬆綁房市調控，但市場信心恢復仍須時間。同策研究院認為，目前整個市場購房需求低迷，主要是由於調控政策下市場依然持續下行及購房者對於房企債務違約導致項目違約的恐懼心理。儘管利好政策頻出，但開發商、金融機構和購房者的信心尚未恢復，因此房企投資 意願不強，銀行房貸相對謹慎，購房者觀望情緒也在上升，尤其是改善性需求的購房者，短期內市場可能依然維持下行趨勢。

貝殼研究院指出，新房市場銷售沒有明顯起色，房企拿地積極性尚未恢復。3月，新一輪的疫情 帶來局部地區管控也給市場帶來更多不確定性。