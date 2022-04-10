疫情各地封路 中國上千萬貨車司機被困物流受阻

中國疫情 快速蔓延，許多省市為防堵疫情而封閉境內的高速公路，導致全國沿海省分大片地區物流陷入癱瘓，上千萬名駕駛司機受困，影響中國逾3/4的貨運量，更有駕駛嚎啕大哭訴苦求援。

綜合中國媒體報導及網路訊息，一篇可能出自物流從業人員之手的「全部關閉！10餘省市高速管控封閉」文章，近來在中國網路迅速流傳。內容直指，包括江蘇、浙江、山東、上海、吉林、安徽、廣東、河北、遼寧、福建等10多個省級行政區近來紛紛封鎖高速公路，以防止COVID-19病毒藉由人員及貨物蔓延。

中國網路上近來更可見到許多大貨車司機求助的文章及影像。部分畫面顯示，江蘇、山東、河北、廣東等省的高速公路及省道上，大貨車大排長龍。其中，一些省道上的大貨車上不了高速公路，一些高速公路上的大貨車則無法下交流道。

一段年輕大貨車司機自拍的影片近來廣為流傳。他透過畫面表示，自己已經困在大排長龍的車陣好幾天了，說是要等著核酸檢測 ，但車陣就是不動，只能天天以泡麵裹腹。自拍當天，他總算拿到1個義工給的便當，讓他嚎啕大哭，感嘆「生活實在太難了」。

有中國水產養殖業者反映，因為貨運受阻，飼料及成品運費暴漲數倍，貨車駕駛、企業、經銷商、養殖戶備受煎熬。同時，水產品消費量及流通速度大幅下降，魚蝦賣不出去，飼料卻進不來。加上繁殖季到來，物流不通嚴重影響水產養殖，對產業將造成強烈衝擊。

有非正式統計指出，中國這波被困在高速公路上的物流駕駛多達3000萬人，而他們擔負著全中國76%的物流貨運量。也有人指出，3000萬人是中國貨車駕駛的總數，但這波受影響的即使沒有全部，也至少有1000萬人。

界面新聞則報導，根據查證，封鎖高速公路的雖不是整個省級行政區，但的確有部分地級市封閉了部分高速公路交流道。像是浙江杭州，今天起就一口氣關閉13個高速公路收費站（含進出口），而全杭州共有71個高速公路收費站。

根據貨車司機透露，有些高速公路交流道雖然沒被列在官方公布的關閉清單中，但實際上也有人把守無法通行。

即使只是地級市封閉高速公路，仍造成物流巨大阻礙。山東省臨沂市李姓業者表示，他在7日從臨沂發貨到鄒城，但必須經過的平邑和棗莊兩地都封了路，高速公路都上不去。結果，短短170公里的路程走了600多公里才送達，是他發貨最難的一次。

上述窘境受到不少中國民眾關注，不少人批評地方政府一刀切式的封路措施，其中包括前環球時報總編輯胡錫進。他透過微博發文說，貨運一旦不暢會產生連鎖反應，嚴重影響各地居民的信心，可能引發更多超市搶購，而這波搶購潮已蔓延到首都北京 的部分居民中。

胡錫進說，這些搶購與一些地方將高速公路封路的消息發酵有顯著關係，「這是完全不應該發生的事」。而防疫過程中，顯然還是有一些「簡單粗暴的東西」需要高度警惕。不要因為有的地方疫情失控，就有堂而皇之的理由「一刀切」。連貨運都阻擋，「這不是抗疫，而是破壞抗疫」。