我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

基輔郊區又發現「亂葬崗」 數十烏克蘭人陳屍溝渠

奧斯卡掌摑後…克里斯稱「聽力回來了」有人出錢才願談

疫情各地封路 中國上千萬貨車司機被困物流受阻

中央社／台北10日電

中國疫情快速蔓延，許多省市為防堵疫情而封閉境內的高速公路，導致全國沿海省分大片地區物流陷入癱瘓，上千萬名駕駛司機受困，影響中國逾3/4的貨運量，更有駕駛嚎啕大哭訴苦求援。

綜合中國媒體報導及網路訊息，一篇可能出自物流從業人員之手的「全部關閉！10餘省市高速管控封閉」文章，近來在中國網路迅速流傳。內容直指，包括江蘇、浙江、山東、上海、吉林、安徽、廣東、河北、遼寧、福建等10多個省級行政區近來紛紛封鎖高速公路，以防止COVID-19病毒藉由人員及貨物蔓延。

中國網路上近來更可見到許多大貨車司機求助的文章及影像。部分畫面顯示，江蘇、山東、河北、廣東等省的高速公路及省道上，大貨車大排長龍。其中，一些省道上的大貨車上不了高速公路，一些高速公路上的大貨車則無法下交流道。

一段年輕大貨車司機自拍的影片近來廣為流傳。他透過畫面表示，自己已經困在大排長龍的車陣好幾天了，說是要等著核酸檢測，但車陣就是不動，只能天天以泡麵裹腹。自拍當天，他總算拿到1個義工給的便當，讓他嚎啕大哭，感嘆「生活實在太難了」。

有中國水產養殖業者反映，因為貨運受阻，飼料及成品運費暴漲數倍，貨車駕駛、企業、經銷商、養殖戶備受煎熬。同時，水產品消費量及流通速度大幅下降，魚蝦賣不出去，飼料卻進不來。加上繁殖季到來，物流不通嚴重影響水產養殖，對產業將造成強烈衝擊。

有非正式統計指出，中國這波被困在高速公路上的物流駕駛多達3000萬人，而他們擔負著全中國76%的物流貨運量。也有人指出，3000萬人是中國貨車駕駛的總數，但這波受影響的即使沒有全部，也至少有1000萬人。

界面新聞則報導，根據查證，封鎖高速公路的雖不是整個省級行政區，但的確有部分地級市封閉了部分高速公路交流道。像是浙江杭州，今天起就一口氣關閉13個高速公路收費站（含進出口），而全杭州共有71個高速公路收費站。

根據貨車司機透露，有些高速公路交流道雖然沒被列在官方公布的關閉清單中，但實際上也有人把守無法通行。

即使只是地級市封閉高速公路，仍造成物流巨大阻礙。山東省臨沂市李姓業者表示，他在7日從臨沂發貨到鄒城，但必須經過的平邑和棗莊兩地都封了路，高速公路都上不去。結果，短短170公里的路程走了600多公里才送達，是他發貨最難的一次。

上述窘境受到不少中國民眾關注，不少人批評地方政府一刀切式的封路措施，其中包括前環球時報總編輯胡錫進。他透過微博發文說，貨運一旦不暢會產生連鎖反應，嚴重影響各地居民的信心，可能引發更多超市搶購，而這波搶購潮已蔓延到首都北京的部分居民中。

胡錫進說，這些搶購與一些地方將高速公路封路的消息發酵有顯著關係，「這是完全不應該發生的事」。而防疫過程中，顯然還是有一些「簡單粗暴的東西」需要高度警惕。不要因為有的地方疫情失控，就有堂而皇之的理由「一刀切」。連貨運都阻擋，「這不是抗疫，而是破壞抗疫」。

疫情 北京 檢測

上一則

上海物資缺民怨深 5千外賣員投入物資輸送

延伸閱讀

防疫亂封路 胡錫進：這不是抗疫 是對抗疫的破壞

防疫亂封路 胡錫進：這不是抗疫 是對抗疫的破壞
上海疫情險峻 胡錫進：封控難免有漏洞 別光講好的

上海疫情險峻 胡錫進：封控難免有漏洞 別光講好的
地方「一刀切」堵路衝擊物資供應 中將建互認通行制度

地方「一刀切」堵路衝擊物資供應 中將建互認通行制度
上海防控漏洞？這對母女跑到杭州逛大街 結果確診

上海防控漏洞？這對母女跑到杭州逛大街 結果確診

熱門新聞

美國房市熱絡，但房價偏離基本面，專家擔心會形成房市泡沫。(Getty Images)

學者：美房價續飆漲 比市場預期快 正在泡沫化

2022-04-02 22:59
想要存下大筆財富，就得避免無效的存錢習慣。示意圖。（取材自Pexels）

不是有儲蓄就好 想荷包滿滿要避免這6大NG存錢法

2022-04-03 22:06
紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

「大辭職潮」其實是大誤解 克魯曼：我錯了

2022-04-06 07:25
「股神」巴菲特投資眼光獨到。(路透)

巴菲特苦等多年 最近逮到什麼機會頻頻出手投資？

2022-04-07 15:54
美國哈佛大學經濟學教授羅格夫（Kenneth Rogoff）。（路透）

哈佛教授羅格夫：美元主導地位20年內可能終結

2022-04-06 00:49
美國聯準會。路透

Fed要抽銀根、年撤1.1兆美元 市場終於意識到Fed玩真的

2022-04-07 05:30

超人氣

更多 >
楊洋「且試天下」扮貴公子 網酸女主角趙露思丫鬟造型

楊洋「且試天下」扮貴公子 網酸女主角趙露思丫鬟造型
華裔花滑明日之星 16歲劉美賢宣布退役

華裔花滑明日之星 16歲劉美賢宣布退役
俄羅斯美味大螃蟹跌到半價 吃還是不吃？

俄羅斯美味大螃蟹跌到半價 吃還是不吃？
供不應求…紐約房租飆漲 屢見加價爭搶

供不應求…紐約房租飆漲 屢見加價爭搶
美國防部兵棋推演中犯台4種不同場景 定輸贏

美國防部兵棋推演中犯台4種不同場景 定輸贏