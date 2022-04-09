中國首季消費信心指數 兩岸四地居冠

兩岸四地（台、陸、港、澳）2022年第1季消費者信心指數 8日在北京發布。大陸消費者信心總指數為102.9最高，但較上季回跌，其中經濟發展信心、就業信心出現較明顯回調，投資 信心則比上季顯著降低；台灣指數居次為91.4，民眾對投資最有信心，最擔憂的仍是物價水準。

兩岸四地消費者信心指數調查和編制由大陸首都經濟貿易大學、香港 城市大學、澳門科技大學和台灣輔仁大學合作完成。包括經濟發展、就業、物價、生活、購房和投資六項分指數的綜合判斷，取值在0至200之間，低於100表示信心不足，高於100表明有信心。

第1季消費者信心指數由高到低分別是大陸102.9，台灣91.4，香港79.3和澳門74.5。與2021年第4季相比，大陸、台灣、澳門消費者信心指數分別下降2.9、1.3、2.3，香港上升8.7。

調查顯示，大陸消費者信心總指數102.9仍處於樂觀區間。但第1季大陸多地疫情散發，經濟面臨「需求收縮、供給衝擊、預期轉弱」三重壓力未減。從分項指數來看，經濟發展、就業信心從前期的高位出現較明顯的回調，投資信心較去年同季變動幅度不大，但比上季顯著降低。

台灣消費者信心指數91.4，其中分項指數最高的是投資股票時機，指數為110.4；其次是購買耐久性財貨時機，指數為105.0；第三為購買房地產時機，指數為101.7；分數最低的是物價水平，指數為72.9，反映出台灣民眾最擔憂的是物價水平。

香港消費者信心總指數79.3雖比上季上升，但所有分指數的數值均在97分以下，反映香港消費者仍未恢復信心。