我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登簽署制裁俄國法案 取消最惠國待遇、禁止能源進口

白宮：周圍確診案例越來越多 拜登也可能染疫

中國首季消費信心指數 兩岸四地居冠

記者戴瑞芬／綜合報導

兩岸四地（台、陸、港、澳）2022年第1季消費者信心指數8日在北京發布。大陸消費者信心總指數為102.9最高，但較上季回跌，其中經濟發展信心、就業信心出現較明顯回調，投資信心則比上季顯著降低；台灣指數居次為91.4，民眾對投資最有信心，最擔憂的仍是物價水準。

兩岸四地消費者信心指數調查和編制由大陸首都經濟貿易大學、香港城市大學、澳門科技大學和台灣輔仁大學合作完成。包括經濟發展、就業、物價、生活、購房和投資六項分指數的綜合判斷，取值在0至200之間，低於100表示信心不足，高於100表明有信心。

第1季消費者信心指數由高到低分別是大陸102.9，台灣91.4，香港79.3和澳門74.5。與2021年第4季相比，大陸、台灣、澳門消費者信心指數分別下降2.9、1.3、2.3，香港上升8.7。

調查顯示，大陸消費者信心總指數102.9仍處於樂觀區間。但第1季大陸多地疫情散發，經濟面臨「需求收縮、供給衝擊、預期轉弱」三重壓力未減。從分項指數來看，經濟發展、就業信心從前期的高位出現較明顯的回調，投資信心較去年同季變動幅度不大，但比上季顯著降低。

台灣消費者信心指數91.4，其中分項指數最高的是投資股票時機，指數為110.4；其次是購買耐久性財貨時機，指數為105.0；第三為購買房地產時機，指數為101.7；分數最低的是物價水平，指數為72.9，反映出台灣民眾最擔憂的是物價水平。

香港消費者信心總指數79.3雖比上季上升，但所有分指數的數值均在97分以下，反映香港消費者仍未恢復信心。

指數 投資 香港

上一則

沃爾瑪搶人 司機年薪11萬

下一則

中國封城擾亂供應鏈 蘋果執行長庫克輾轉難眠

延伸閱讀

專家：除非出現全新變異病毒 反對全民接種第4劑疫苗

專家：除非出現全新變異病毒 反對全民接種第4劑疫苗
香港今起快篩 拚5月中旬全面復課

香港今起快篩 拚5月中旬全面復課
前浸大學生會長方仲賢 反送中期間買雷射筆判9個月

前浸大學生會長方仲賢 反送中期間買雷射筆判9個月
好康報你知／香港好運來超市

好康報你知／香港好運來超市

熱門新聞

美國房市熱絡，但房價偏離基本面，專家擔心會形成房市泡沫。(Getty Images)

學者：美房價續飆漲 比市場預期快 正在泡沫化

2022-04-02 22:59
想要存下大筆財富，就得避免無效的存錢習慣。示意圖。（取材自Pexels）

不是有儲蓄就好 想荷包滿滿要避免這6大NG存錢法

2022-04-03 22:06
紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

「大辭職潮」其實是大誤解 克魯曼：我錯了

2022-04-06 07:25
「股神」巴菲特投資眼光獨到。(路透)

巴菲特苦等多年 最近逮到什麼機會頻頻出手投資？

2022-04-07 15:54
美國科技尖牙股「FAANG」第1季股價全面下挫，但臉書母公司Meta和Netflix跌幅最淒慘。路透

你丟我撿 他大舉敲進這兩支Q1跌最慘的尖牙股

2022-04-01 14:38
俄羅斯總統普亭發動侵烏戰爭，可能導致全球化局部倒退。 路透

俄烏戰讓全球經濟重返70年代？克魯曼：恐回到1914年

2022-04-01 07:28

超人氣

更多 >
劉嘉玲、李立群困小區 避疫暴露上海豪宅

劉嘉玲、李立群困小區 避疫暴露上海豪宅
無糧與家鴿爭食 美華女和上海爸對話叫人哭

無糧與家鴿爭食 美華女和上海爸對話叫人哭
華埠賭檔命案鎖定凶嫌 傳死者家屬懸賞20萬

華埠賭檔命案鎖定凶嫌 傳死者家屬懸賞20萬
闖國會者首例判無罪 原因是他說了這句：警察招手准我進來

闖國會者首例判無罪 原因是他說了這句：警察招手准我進來
川普被控「藐視法庭」不繳件就每天罰1萬元

川普被控「藐視法庭」不繳件就每天罰1萬元