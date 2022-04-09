電子零組件出貨暢旺 台灣3月出口創新高 連寫21紅

3月出口435億美元，年增21.3%，寫下連21紅紀錄，更創歷年單月新高；其中，電子零組件表現搶眼。（本報資料照片）

台灣3月出口創新高，財政部 8日公布海關進出口貿易統計，3月出口來到435億美元，年增21.3%，寫下連21紅紀錄，更創歷年單月新高；累計今年第1季出口規模1209.3億美元，年增23.5%，為連續七季正成長。

財政部統計處長蔡美娜表示，3月進出口貿易表現呈現春暖花開景象，出口連續21個月正成長，進口也開出連續17個月紅盤。

她說，受到5G等新興科技應用、數位轉型商機蓬勃發展及全球晶片 需求強勁，客戶端為確保貨源加大拉貨力道，加上地緣政治局勢加劇原物料價格漲勢，3月出口金額超乎預期，優於上個月的預測。

蔡美娜表示，各類主要出口貨品中，還是由電子零組件帶頭衝，電子零組件3月出口年增35.6%，已連35個月正成長。累計第1季電子零組件出口近498.8億美元，年增33.1%，占台灣國總出口比率41.2%，這個占比達到歷年最高點，說明電子零組件貨類外銷十分暢旺。

蔡美娜說，資通與視聽產品3月出口年增15.3%，音效卡、顯示卡等對美熱銷，抵銷中國大陸及香港市場銷售趨緩的影響。

受俄烏戰爭影響，蔡美娜表示，基本金屬及其製品3月出口年增23.1%，主要增幅來自不銹鋼及其製品、鋼鐵製螺釘螺栓、鐵或非合金鋼等，由於國際鋼鐵供應受地緣政治影響，帶動出口價格走高。

然因電視、手機 等消費電子買氣疲弱拖累面板出貨，蔡美娜表示，3月光學器材出口年減近二成，成為2020年以來最大降幅。

進口方面，3月同步以388.5億美元創下新高，年增20.3%，反映出口衍生需求與原物料行情齊揚。累計第1季出超154.8億美元，較上年同期增13.9億美元。

綜觀今年第1季表現，蔡美娜表示，外貿呈現淡季不淡局面，出口年增23.5%，連續七季正成長，出口規模也寫下史上單季次高，僅次於去年第4季；進口年增率亦有25.8%，連六季正成長。

展望未來，蔡美娜指出，順著季節性因素預測，4月由於工作天數比較少，通常是僅次於春節月份的淡月，各貨類會有金額回降情況，但預期4月出口規模會在394億至408億美元間，年增率在13%至17%間，有望達到歷年4月最高。