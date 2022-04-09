關切裁員潮 中國官方「訪談」12互聯網業者

中國互聯網大廠裁員潮引發關注，網信辦對騰訊、阿里巴巴等12家企業進行訪談。（取材自新華網）

近期中國互聯網大廠「裁員 潮」引發關注，中國網信辦8日表示，對騰訊、阿里巴巴等12家互聯網企業用工和業務發展情況進行訪談，半年多來淨增用工近8萬人。

企業表示，互聯網行業人員流動普遍較快，目前員工數量和業務發展情況總體穩定，對未來發展充滿信心。

中國國務院 副總理胡春華7日召開就業 形勢座談會強調，要把穩就業放在更加重要位置，密切關注就業領域的苗頭性、傾向性問題。

隔天中國網信辦立即找上騰訊、阿里巴巴等12家互聯網企業訪談，對互聯網裁員潮的關切不言而喻。

在中國互聯網平台嚴格監管、新冠疫情持續反覆及中美摩擦等逆風打擊下，中國互聯網巨頭們正悄悄加快裁員步伐，似乎寄望透過業務、機構調整和人員優化，降低不必要的投資、費用和成本，讓業績得以維持甚至提升，也就是所謂的「降本增效」。

京東近期處於「裁員潮」暴風眼。京東將裁員描述為員工「畢業」，強調企業經營形勢發生變化，選擇聚焦主業，圍繞供應鏈等業務，持續加大優秀人才招聘力度，對探索型業務作出一定調整，涉及部分員工，但集團員工數量總體保持穩定。

字節跳動在去年下半年裁撤部分業務部門，但強調是進行優化調整，但同期加大內容品質、技術、營運等方面人員的招聘力度，去年以來總員工數量還有所增加。

近日被曝裁員的的微博指出，是對虧損業務進行減員優化，但也同時擴大與內容相關人員規模，保持其他板塊人員穩定，預計今年總員工數量在去年基礎上有所增加。

被點名大裁員的互聯網大廠阿里巴巴指出，雖然外部環境變化，企業發展面臨新的挑戰，但集團主動擁抱變化進行業務調整，積極適應新環境，核心業務近一年新增員工9000多人。

先前傳大砍30%人力的騰訊則表示，截至2021年底，該公司擁有11.28萬名員工，年增31.3%；今年還將持續引進核心科技人員和優秀應屆畢業生，預計總員工人數仍會增加。

路透報導，網信辦發文指出，經統計，2021年7月到2022年3月中旬，騰訊、阿里巴巴、字節跳動、美團、拼多多等12家企業總離職人數21.68萬人，總招聘人數29.59萬人，淨增用工7.91萬人，其中11家企業招聘人數多於離職人數。