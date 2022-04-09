基建需求回暖 中國鋼鐵業 「銀四」呼聲漸起

中國鋼鐵市場4月以來漲勢明顯，庫存降低基建需求回暖下，市場人士認為「銀四」可期。（新華社）

中國「金三銀四」本是鋼鐵行業的傳統旺季，但今年受疫情 等因素影響，3月鋼鐵市場整體表現未及預期，4月以來，低庫存加上高成本支撐，鋼價漲勢明顯，市場對於「銀四」呼聲漸起。多數業內人士認為，在後期疫情防控形勢好轉的前提下，鋼鐵市場將呈現供需兩旺局面，基建需求回暖或助力鋼市迎春。

證券時報報導，4月一開始，鋼鐵市場表現強勢，尤其螺紋鋼（鋼筋）期貨主力合約價格已突破每噸人民幣5000元（約合786美元）大關，刷新年內高點。

螺紋鋼主力合約2210於4月6日最高沖抵每噸人民幣5190元，較年初每噸人民幣4103元的價格，已上漲超過26%。截至8日下午收盤，該主力合約報每噸人民幣5019元。

從開工率情況來看，根據「我的鋼鐵網（Mysteel）」數據顯示，截至4月1日，247家鋼廠高爐開工率為77.45%，較去年同期低6個百分點；85家獨立電弧爐鋼廠開工率為8.41%，較去年同期低14個百分點。

蘭格鋼鐵研究中心主任王國清表示，3月受境內疫情防控影響，唐山等重要鋼鐵生產區陷入短暫停滯，下游需求受物流發運受限影響而縮水，工程項目進度偏緩，但近期隨著部分區域疫情形勢向好，管控放鬆，市場供需都有所恢復，刺激市場預期向好。

作為鋼鐵上游另一重要原材料，鐵礦石價格今年以來也持續上漲。大陸鐵礦石期貨主力合約9日收於每噸人民幣918元，先前在4月6日達到每噸人民幣944.5元的年內高點，較年初每噸人民幣631元的價格，攀漲已近50%。

金聯創分析師代明珠認為，4月隨著鋼市開工逐漸恢復正常水準，市場採購量必然增加，但帶鋼社會庫存維持較高水準制約下，預計境內帶鋼市場堅挺上漲，但整體漲幅有限。

對於全年市場，申萬宏源研報認為，後續穩增長政策下預計房地產 政策有一定寬鬆，加上專項債集中募集、「十四五」項目陸續開工的影響，預計第2季需求進一步回暖下，螺紋價格將上漲至每噸人民幣5500到6000元水準高位，之後受地產投資 下滑和需求季節性回落的影響而出現回落。