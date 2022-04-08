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熱錢流出 台幣連4貶 測試29元關卡

記者陳美君／綜合報導
熱錢在台北股匯市上演大逃殺，台幣連四貶 測試29關卡。（路透）
熱錢在台北股匯市上演大逃殺，台幣連四貶 測試29關卡。（路透）

熱錢在台北股匯市上演大逃殺，估計7日一天匯出逾9億美元，新台幣匯率終場貶值5.8分，收在28.828元，連四貶並為一年四個月新低，總成交量擴增至19.57億美元。匯銀主管認為，若外資不改匯出基調，新台幣匯率近日就有機會測試29元整數關卡。

央行統計顯示，3月外匯淨匯出規模高達120億美元。從外資賣超金額推估，今年第1季外資累計匯出金額突破150億美元。

中央銀行外匯局局長蔡烱民7日指出，外資除留著一些現金外，賣超台股金額大致會與匯出相當。證交所資料顯示，外資第1季賣超台股4590億元，以新台幣匯率28.5元估算，折算約161億美元，扣除部份留在新台幣帳戶裡的金額，市場推估，外資第1季淨匯出規模恐逾150億美元。

聯準會鷹派升息及迅速縮表消息震撼國際市場，國際美元7日強彈，熱錢加速流出，就連具海外投資需求的投信基金也加入匯出行列，新台幣匯率盤中最低貶至28.862元，最多貶值9.2分。

匯銀主管說，儘管熱錢源源不絕匯出，但前段時日「惜售」美元的出口商，7日看到匯價貶破28.85元後進場拋匯，央行也站在拋匯一方、減緩新台幣貶勢，終場讓匯價收在28.828元。

蔡烱民指出，除升息外，縮表對美債殖利率的影響更為顯著，包括台灣在內、全球資金的移動方向都被牽動，目前美國10年公債殖利率已經突破2.5%，而美債殖利率攀高，會使科技股出現賣壓，美股近日便反映這樣的情形。對於美國今年升息次數，蔡烱民分析，市場預期今年有六至七次的升息機會，5、6月有可能連兩次升息2碼（0.5個百分點），市場研判，美國聯邦基金利率今年底可能會升到2.5%。

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