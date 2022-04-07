英特爾將擴大下單台積 爭取5奈米長約合作

英特爾（Intel）將擴大下單台積電，希望能委託生產更多晶片。（路透）

英特爾執行長基辛格啟動亞洲行，傳出7日一早私人飛機將抵台，消息來源透露，他第一個行程就是見台積電 高層，希望能委託台積電生產更多晶片 ，包括爭取更多6／5奈米先進製程產能，同時考量自身需求，也增加後續對3奈米CPU代工訂單量，並探索更先進2奈米製程乃至配套成熟製程的全方位合作。

業界分析，基辛格去年12月才與台積電直接交流，短短四個月內又訪台積電，並釋出訂單大紅包，凸顯要產能要得「很急」，旗下網通、繪圖晶片、CPU等主力產品都將擴大釋單台積電。

對於基辛格相關行程，英特爾三緘其口，僅表示在新冠肺炎狀況允許的前提下，他與公司團隊其他成員，將增加與世界各地的員工、客戶、合作夥伴、供應商夥伴，及其他主要利益關係人的在地互動。台積電6日也不評論單一客戶訊息。

業界盛傳，台積電7奈米家族的6奈米製程去年底迄今接單爆滿，高速運算、WiFi 6與WiFi 6E應用訂單源源不絕， 英特爾網通產品線已擴大釋單台積，同時有意擴大繪圖晶片布局，在取得產能有限與自身產能不足下，爭取未來兩至三年更多台積6奈米製程。

此外，由於英特爾競爭對手超微已和台積在5奈米生產合作簽定更多長約，搶攻資料中心市場，供應鏈 傳出，英特爾計畫爭取與台積更多5奈米長約合作，並先探索2025年2奈米製程的合作模式。

英特爾在去年8月架構日已宣示系列產品線更新，其中Xe-HPC架構的Ponte Vecchio繪圖晶片運用先進封裝與異質整合，因基底技術整合台積電5奈米與7奈米家族製程，被基辛格視為大舉拉開對手的關鍵，不過，因高度客製化產能拉升不易，外傳是促使英特爾時隔四個月火速來台催貨的另一個原因。