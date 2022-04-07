我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

房價2年飆漲逾50% 加拿大打炒房、擬禁外國人買房

南加華人有正職樂當臨演 陪襯明星賺外快 樂此不疲

英特爾將擴大下單台積 爭取5奈米長約合作

記者尹慧中、鐘惠玲／綜合報導
英特爾（Intel）將擴大下單台積電，希望能委託生產更多晶片。（路透）
英特爾（Intel）將擴大下單台積電，希望能委託生產更多晶片。（路透）

英特爾執行長基辛格啟動亞洲行，傳出7日一早私人飛機將抵台，消息來源透露，他第一個行程就是見台積電高層，希望能委託台積電生產更多晶片，包括爭取更多6／5奈米先進製程產能，同時考量自身需求，也增加後續對3奈米CPU代工訂單量，並探索更先進2奈米製程乃至配套成熟製程的全方位合作。

業界分析，基辛格去年12月才與台積電直接交流，短短四個月內又訪台積電，並釋出訂單大紅包，凸顯要產能要得「很急」，旗下網通、繪圖晶片、CPU等主力產品都將擴大釋單台積電。

對於基辛格相關行程，英特爾三緘其口，僅表示在新冠肺炎狀況允許的前提下，他與公司團隊其他成員，將增加與世界各地的員工、客戶、合作夥伴、供應商夥伴，及其他主要利益關係人的在地互動。台積電6日也不評論單一客戶訊息。

業界盛傳，台積電7奈米家族的6奈米製程去年底迄今接單爆滿，高速運算、WiFi 6與WiFi 6E應用訂單源源不絕， 英特爾網通產品線已擴大釋單台積，同時有意擴大繪圖晶片布局，在取得產能有限與自身產能不足下，爭取未來兩至三年更多台積6奈米製程。

此外，由於英特爾競爭對手超微已和台積在5奈米生產合作簽定更多長約，搶攻資料中心市場，供應鏈傳出，英特爾計畫爭取與台積更多5奈米長約合作，並先探索2025年2奈米製程的合作模式。

英特爾在去年8月架構日已宣示系列產品線更新，其中Xe-HPC架構的Ponte Vecchio繪圖晶片運用先進封裝與異質整合，因基底技術整合台積電5奈米與7奈米家族製程，被基辛格視為大舉拉開對手的關鍵，不過，因高度客製化產能拉升不易，外傳是促使英特爾時隔四個月火速來台催貨的另一個原因。

台積電 晶片 供應鏈

上一則

美股最錢線／經濟前景壞 回購仍熱絡

下一則

Fed加速轉鷹 股指連跌2日

延伸閱讀

英特爾暫停俄羅斯業務 加入譴責行列 籲重返和平

英特爾暫停俄羅斯業務 加入譴責行列 籲重返和平
英特爾CEO基辛格4個月2度赴台 將再訪台積電

英特爾CEO基辛格4個月2度赴台 將再訪台積電
超微高通收購軟體新創

超微高通收購軟體新創
英特爾CEO擬再訪亞洲 ASML執行長此刻正在南韓

英特爾CEO擬再訪亞洲 ASML執行長此刻正在南韓

熱門新聞

美國房市熱絡，但房價偏離基本面，專家擔心會形成房市泡沫。(Getty Images)

學者：美房價續飆漲 比市場預期快 正在泡沫化

2022-04-02 22:59
想要存下大筆財富，就得避免無效的存錢習慣。示意圖。（取材自Pexels）

不是有儲蓄就好 想荷包滿滿要避免這6大NG存錢法

2022-04-03 22:06
俄羅斯總統普亭發動侵烏戰爭，可能導致全球化局部倒退。 路透

俄烏戰讓全球經濟重返70年代？克魯曼：恐回到1914年

2022-04-01 07:28
紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

「大辭職潮」其實是大誤解 克魯曼：我錯了

2022-04-06 07:25
美國科技尖牙股「FAANG」第1季股價全面下挫，但臉書母公司Meta和Netflix跌幅最淒慘。路透

你丟我撿 他大舉敲進這兩支Q1跌最慘的尖牙股

2022-04-01 14:38
航空業者競推豪華艙等吸引顧客。（新航官網）

航空業推豪華艙 搶高階旅客

2022-04-01 12:52

超人氣

更多 >
中國真正月收入1萬人民幣以上有多少？答案超乎想像

中國真正月收入1萬人民幣以上有多少？答案超乎想像
習近平何以不惜巨大代價清零 中官媒：與西方制度之爭

習近平何以不惜巨大代價清零 中官媒：與西方制度之爭
南加最適宜居住城驚爆血案 一家三口慘死

南加最適宜居住城驚爆血案 一家三口慘死
華男命案賭檔 鄰居：又出事 每天都聞到濃濃大麻味…

華男命案賭檔 鄰居：又出事 每天都聞到濃濃大麻味…
密蘇里中餐館被寫負評 華人老闆爆內幕：網紅要求打折被我拒絕

密蘇里中餐館被寫負評 華人老闆爆內幕：網紅要求打折被我拒絕