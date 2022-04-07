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小米手機迎12周年 拚全球銷量第一

記者林宸誼／綜合報導

小米集團6日成立12周年，董事長雷軍在致「米粉」們的信內指出，12年前公司13人一起喝了碗小米粥後，在中關村一個很小的辦公室開始創業，經過多年奮鬥，終於成就一家史上最年輕的500強企業。

快科技報導，雷軍提到，今年米粉節來到了第11屆，在中國忠實的米粉朋友已經數以千萬計，小米也成長了很多，構建起龐大豐富的智慧生態，正在向著手機行業全球第一的目標全力推進。

先前雷軍曾表示，小米在產品和體驗上正式對標蘋果，向蘋果學習，未來將超越蘋果。

而雷軍也透露，小米集團已經組建高階化戰略工作組。將堅定不移推進高端化，不僅要做到三年手機銷量全球第一，而且產品和體驗要全面對標iPhone，三年內拿下國產高階市占第一。

根據小米發布的財報，2021年，小米在中國定價在人民幣3000元（約471.7美元）或以上及境外定價在300歐元（約327美元）或以上的高階智慧手機全球出貨量超過2400萬支，較2020全年翻倍增長。

36氪報導，小米於2013年底啟動小米生態鏈計畫，採用「投資孵化」的模式積極擴張產品線，以智慧手機為核心，形成手機周邊商品、智慧硬體、生活耗材共三個產品圈來投資和建立生態鏈企業，成為現在米家的全品類生產loT產品，滲透到用戶家庭中。

鈦媒體報導，2019年，由硬體、新零售和互聯網服務三大板塊組成小米「鐵人三項」，被「小米生態鏈」取代，當時雷軍宣布，小米正式啟動「手機+AIoT」雙引擎戰略，作為小米未來五年的核心戰略，小米將在AIoT領域持續投入超過人民幣100億元。

從2019年起，AIoT（AI+IoT，人工智慧+物聯網平台）對小米而言也是「All in IoT」。

小米會尋找在細分產品領域裡，具有競爭力和合作或者團隊進行股權投資，投資完成後，與生態鏈企業共同設計和研發產品，所以米家的產品通常會在技術、風格上具有高度統一性，這也成為了小米標榜生態鏈成功的一項指標。

研發完成後，小米會幫助生態鏈企業背書供應鏈。在小米2021年的財報中就明確指出，擁有五件及以上連接至小米AIoT平台設備（不包括智慧手機、平板及筆記型電腦）的使用者數達到了880萬。

小米 手機 AI

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