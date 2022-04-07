疫情拖累經濟 中國拚守住GDP增5.5%目標

中國多地疫情 失守，經濟形勢雪上加霜，在今年首季GDP發布前夕，官方密集召開座談因應並釋放「穩定」訊號。發改委「摸底」第1季經濟形勢，部署下一步重點工作，力保工業平穩增長、著力抓項目穩投資 、扶企紓困等仍是重中之重；同時，國務院 副總理胡春華召開外貿形勢座談會，強調要千方百計完成穩外貿目標任務。

但機構預測第1季中國國內生產總額（GDP）增速約5.1%，第2季甚至不排除跌「破5」。

死守2022年GDP增長目標5.5%左右的政策紅線，中央與地方近日輪番召開形勢分析座談會，拚經濟總動員。經濟參考報報導，包括國家發展改革委產業司召開工業經濟形勢分析會，江蘇、浙江、山東等六省市發展改革委交流了第1季工業經濟運行情況；此外，地方政府包括陝西省、海南省也陸續召開分析座談會，研判第1季經濟運行。

同時，外界擔憂中國外貿出口的高光時刻已過，未來可能下行。國務院副總理胡春華主動邀集機構與專家針對外貿領域重大問題和風險進行分析研究。他提到，外貿企業處於市場一線，對形勢變化最敏感，要積極應對生產經營中遇到的新情況、新問題。

13家機構公布首季GDP預測值，最悲觀看壞跌至4.7%，平均預測值達5.1%。證券日報報導，中國國際經濟交流中心經濟研究部副部長劉向東指出，今年前兩個月經濟恢復較好，但3月受疫情疊加地緣衝突影響，消費需求有所萎縮，拖累前兩個月經濟增速。

東方金誠首席宏觀分析師王青認為，3月中國國內疫情在多地擴散，對工業、服務業供需端皆帶來影響，各主要宏觀經濟指標料出現一定幅度回落，第1季外需對經濟增長的拉動力依然強勁，基建投資增速將改變去年第4季投資拉動力為負的局面，而消費將保持溫和增長勢頭。

展望第2季恐「破5」。王青指出，第2季可能是今年全年經濟下行壓力最集中的階段。除了去年的高基期因素外，更為重要的是，第2季房市回暖難度較大，加上上海等地疫情對消費、投資甚至出口的影響也將進一步顯現，預計第2季GDP增速將降至5%，甚至有跌「破5」的可能。