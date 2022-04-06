上海封城 半導體鏈估五一後解封中國以外廠區支援急單

昆山防控再升級，6日至8日輪休減產企業全封閉管理。（路透）

上海持續「靜態管理」，連昆山也加入。半導體供應鏈 沙盤推演，估計最壞情況是至少封閉一個月，最快在中國五一假期後解封。供應鏈指出，現在若有急單可調度中國以外廠區支援，主要交貨到中國以外組裝廠區，確保順利度過此次考驗。

業界指出，中國並非第一次封城 ，但這次封城影響較前幾次大，主要是重要港口運輸人力減少，供應鏈積極調度轉由非陸區域組裝港口交貨，先前組裝段拉高非陸區域的經驗，順勢派上用場。

半導體高階製造產能多集中台灣，過去是出貨到中國組裝交貨，但供應鏈指出，考量中國港口現在壅塞與物流情況，已經彈性轉向台灣直接出貨到東南亞乃至新加坡的交貨區域。

從產品需求來看，業界指出，半導體近期較急的訂單主要是中高階的網通與高速運算應用，歷經過去三年結構調整，非陸區域的組裝量能已配合美系品牌要求提升，可由台灣本地組裝製造，或是台灣直接出貨半成品到東南亞乃至美國德州加工，影響不大。

事實上，因上海先前封城導致直接與間接影響，這次各大廠已經提高警覺。台積電 董座劉德音示警，相關措施會干擾當地半導體消費需求；台積電協力廠商崇越科技董座潘重良也直言，封城會影響半導體材料服務，希望早日恢復正常。

台積電3月就指出，目前上海廠生產不影響。業界認為，雖廠區正常生產，間接影響會來自中國當地周邊物流與港口實際運輸，但台積電8吋產能充沛，轉投資的世界先進也可奧援。

日月光投控昨日強調，物流措施受到保障，生產不受影響，持續實施廠區及生活區封閉管理，並提供廠區員工日常生活上所有必需品及配套設施。