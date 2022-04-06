英特爾CEO基辛格4個月2度赴台 將再訪台積電

英特爾CEO季辛格。（圖：Intel提供）

英特爾執行長基辛格正啟程前往亞洲拜訪客戶和供應商。彭博資訊報導，知情人士透露，此行將到訪台灣並拜訪台積電 ，是他繼去年12月旋風訪台後二度與台積電高層會面，不過預期不會在這趟行程中宣布重大消息。

也有消息傳出，近期PC產業鏈遭逢逆風，亞洲為全球PC生產重鎮，英特爾身為全球電腦中央處理器（CPU）龍頭，勢必要展現出一些必要的「固樁」行動，因此，基辛格短短四個月再度飛來亞洲，也可能是為了鞏固PC鏈夥伴信心而來。

針對基辛格近期再訪亞洲的消息，英特爾5日表示，在新冠肺炎狀況允許的前提下，基辛格與公司團隊其他成員，將增加與世界各地的員工、客戶、合作夥伴、供應商夥伴，及其他主要利益關係人的在地互動。

英特爾指出，當公司與產業內其他成員共同努力推動創新、促成全球供應鏈平衡與韌性時，這些互動與會面都至關重要。

消息人士說，基辛格這趟亞洲之旅也將前往日本 和印度。值此之際，半導體產業正受到全球新冠疫情和地緣政治紛擾干擾，而基辛格正嘗試讓英特爾切入晶圓代工，撼動整個產業。

除了台積電外，英特爾在台灣與日本還有其他重要供應商，包括日本最大半導體成膜、蝕刻設備公司東京威力科創（Tokyo Electron）、電路板／IC基板大廠揖斐電（Ibiden）以及台灣的ABF載板廠欣興。

基辛格近月已宣布英特爾要在美國俄亥俄州和德國設立晶圓廠。他呼籲加強投資 讓北美和歐洲的晶片產能擴大，並且讓大部分集中在亞洲的供應鏈更具韌性。

基辛格上次是於去年12月中抵台，而後轉往馬來西亞，並宣布當地的投資計畫。據傳他於訪台行程中有與台積電高層舉行會談，外界推測應有談及先進製程合作。後續就傳出台積電在新竹為英特爾籌建設立專屬的3奈米製程生產線，但雙方對此都沒有評論。

當時基辛格因為顧及防疫措施，訪台行程並沒有公開亮相，但對外發布預錄影片，特別點名稱讚台積電在許多方面協助英特爾與產業開發了晶片的可能性，創造前所未見的產品。他同時強調，英特爾將繼續在台灣投資。

英特爾在基辛格上任後，力推IDM2.0策略，包括三大方向，一是繼續在內部生產大多數產品，擴大自有晶圓廠產能，二是擴大提供晶圓代工服務，第三是擴大利用第三方晶圓代工產能。