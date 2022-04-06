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國企限薪令影響 中國券商高管大減薪

記者黃雅慧／綜合報導

中國證券業將從原本的金融新貴，不僅傳出可能降薪，並將告別行業高薪時代。

券商中國報導，匯整26家上市券商近日發布2021年報指出，券商高管薪酬大降。而「東方財富Chocie」顯示，62%的券商董監高年薪總額整體下滑，且有多名券商的「二把手」稅前報酬出現「腰斬」。

報導指出，多家券商的董事長或許受到國企限薪的因素，稅前薪酬不高。截至目前，僅中信證券董事長張佑君的稅前薪酬在人民幣500萬元（約78.9萬美元）以上。且多家券商董事長薪酬不增反降。如招商證券董事長霍達、浙商證券董事長吳承根均降薪20%以上。

此外，部分券商「二把手」薪資同樣縮水。據券商中國統計，有53%的證券公司總經理、總裁、首席執行官薪酬下滑。比如天風證券與第一創業的總裁薪酬下滑幅度皆超過50%。

中國監管層近日對券商高管薪酬進行規定，發布「證券基金經營機構董事、監事、高級管理人員及從業人員監督管理辦法」於1日施行，形同下達限薪令。規定稱，證券基金經營機構應當建立長效合理的薪酬管理制度，充分反映合規管理和風險管理要求，避免短期、過度激勵等不當激勵行為。證券基金經營機構應當對董事長、高級管理人員、主要業務部門負責人、分支機構負責人和核心業務人員建立薪酬遞延支付機制，在勞動合約、內部制度中合理確定薪酬遞延支付標準、年限和比例等。

但降薪並非普遍存在於行業。比如華東有多家券商董監高稅前報酬總額上升。若從「員工人均薪酬」角度看，東方財富Chocie顯示，有73%的券商為漲薪，顯示證券行業對人才仍保持較強的吸引力和競爭力。

券商中國報導，一名券商人士表示，公司確有部分高管薪酬下調但並非全部，公司主動順應行業發展方向和監管要求，搭建穩健薪酬體系，對於人才的招攬仍然沿用市場化薪酬政策。

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