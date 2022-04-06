中國3大航空虧損 清明假期受封控衝擊 1折機票也乏人問津

中國航空業業績慘兮兮，圖為東方航空。（路透）

受中國疫情 防控因素，航空業吹寒風。連中國國有三大航國航、南航、東航業績也災情慘重，據剛發布的2021年財報顯示，三大航合計虧逾人民幣409.57億元（約64.6億美元），換算每日約虧人民幣1.12億元（約1768萬美元）。

今年清明小長假業績更是雪上加霜，多條熱門航線 機票價格大幅跳水，出現1折機票、百元機票，而低價機票加上機建燃油費後，甚至還比火車票價便宜一半，也乏人問津。

在線旅遊平台大數據觀察，出行日期從4月1日至4月6日的預訂機票，經濟艙平均支付價格為人民幣546元（約86.2美元），年減二成。據統計，今年清明假期的機票為近三年最低價格。

比如武漢出發前往北京有1.3折機票，票價最低人民幣300元（約47.3美元），假設乘坐高鐵二等座的票價為人民幣522元（約82.4美元），高於目前最低票價航班的222元（約35美元）。

此外，上海到多地的機票票價不足人民幣百元。旅遊平台「去哪兒」顯示，上海到多地的機票降幅超80%，票價不足人民幣100元（約15.7美元）。據陸媒「極目新聞」報導，4月5日上海到三亞、長沙、廣州等地的機票僅售人民幣92元（約14.5美元）。

為何機票價格如此低？中國經濟周刊報導，業內人士表示，清明假期的超低價機票由供需關係決定。受國際疫情影響，大量的廣體客機轉回國內運營，航司的運力投放充足，國內機票價格仍會處於相對低位的狀態。另一方面，受到中國境內疫情升溫與多地防控加嚴，也影響民眾出行意願。

而超低票價背後的航空公司正承受極大壓力。受疫情影響，國際航線投入持續受限，中國國內客運市場流量大幅波動，讓國內民航業仍未走出巨額虧損的陰影，加之油價 攀升，匯率波動等因素，前幾大航空公司的經營難度日益加大。

從年報來看，雖然三大國航營收回升，但同時持續虧損。究其原因，在於成本上升，特別是航油成本上升，三大國航在去年第3季報指出，國際油價持續攀升，航空運輸量增加、用油量增加，導致成本負擔陡增。