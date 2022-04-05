哪吒、零跑3月交車量 均破1萬輛 中國造車二線新勢力崛起

小鵬汽車3月交車1.5萬輛，位居造車新勢力冠軍。（中新社）

中國造車新勢力迎來3月交車量成績單，其中原三巨頭「小鵬」1.5萬輛、「理想」1.1萬輛、「蔚來」9985輛，分別大增三成至兩倍，而哪吒汽車 、零跑汽車交車量均突破1萬輛，蔚來則意外墊底。巨頭表現不一，而二線新勢力正在崛起，哪吒更交出1.2萬輛佳績，衝上第二名。

對於3月交車量，有分析認為3月車價上漲明顯提前透支部分需求。據財聯社報導，某造車新勢力內部人士表示，疊加3、4月疫情 導致產能供應不足和訂單提前釋放的因素，接下來的4、5月或將會迎來新能源汽車市場的「倒春寒」，「以訂單方式完成交車的新勢力將尤為明顯。」

受上游原材料價格上漲影響，小鵬汽車、哪吒汽車、零跑汽車和理想汽車先後在3月宣布漲價，只有蔚來汽車目前未有漲價動作。

在3月交車量榜單上，三大品牌「蔚小理」表現不一。小鵬汽車重回造車新勢力月度交車冠軍。第1季小鵬汽車累計交車量達到3萬4561輛，為去年同期的2.6倍，再次超過財報指引上限；理想汽車第1季累計交車量為3萬1716輛，年增152.1%，到達其第1季銷量指引範圍。

而蔚來汽車表現在3月仍未盡理想。蔚來汽車第1季交車量接近財報指引上限，但也是當月唯一一家銷量未能破萬的造車新勢力，排名墊底。同時，蔚來汽車已連續三個月交車不足萬輛。對此，有蔚來汽車內部人士通過財聯社表示，蔚來汽車生產3月受大陸國內疫情影響，「ES6的碳纖維零件生產在廊坊，而廊坊目前疫情比較嚴重。」

值得注意是，二線造車勢力正在崛起。其中，最受關注為零跑汽車，其不僅為上述五家造車新勢力中最後一家實現銷量破萬品牌，並在當月完成最大月增漲幅。

業界分析，零跑2月交車量為3435輛，當時零跑稱受到春節假期與晶片 短缺影響，在積壓一定訂單後，3月實現爆發式增長。零跑科技於3月17日向港交所遞表，如果沒有意外，將成第四家在港上市的造車新勢力，3月交車情況將有助資本市場對零跑的認可。