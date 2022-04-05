非蘋果手機在中國銷售疲軟 台鏈拉警報

依據研調機構CINNO Research數據顯示，中國大陸2月智慧型手機 銷售月減、年減均逾兩成，加上穩居單機銷售前三大均為蘋果iPhone，外界憂心，在大陸嚴控封城，加劇消費性電子市場銷售疲軟下，非蘋手機營運挑戰恐超越預期，台灣手機晶片 大廠聯發科首當其衝，聯詠、敦泰營運可能迎逆風。

CINNO Research指出，大陸2月智慧型手機市場持續疲軟，歷經1月的月增、年增後，2月智慧型手機銷售月減24%、年減20.5%，另外，以目前大陸手機系統單晶片（SoC）市場來看，聯發科、高通為兩大巨頭，聯發科2月仍穩居大陸智慧型手機SoC之冠、市占率逾40%，高通市占率超過37.5%，市場呈現大者恆大，依照各手機品牌來看，vivo為聯發科最大終端應用品牌，占比約30.6%。

在大陸智慧型手機銷售急速降溫下，市場憂心，除了聯發科外，聯詠、敦泰營運也面臨挑戰，不過，業界人士認為，聯發科近年積極拓展非手機產品線，目前非手機營收 比重約45%，即使短期營運迎逆風，中長期來看，影響有限。

展望2022年，聯發科執行長蔡力行預期受惠較佳的產品組合以及強勁的技術升級力道，看好2022年營收增幅將超過二成。

聯發科對上季營運展望樂觀，預估單季合併營收新台幣1312億至1415億元（約45.2億美元至48.8億美元），季增約2%至10%，年增21%至31%，每股純益新台幣16.64至20.33元之間，有機會挑戰首次單季賺進兩個股本。

至於驅動IC大廠聯詠方面，法人認為，中國智慧型手機OEM需求疲軟，將導致TDDI通路庫存提升，價格也難有支撐。不過，聯詠4日強調，今年首季財測目標沒有改變，第2季仍評估中，敬待法說會釋出最新展望。

聯詠先前預估，首季營收以美元兌新台幣1比27.8元來看，估達358至368億元（約12.3億美元至12.7億美元），季減2%到季增1%，公司仍看好2022年全年是不錯的一年。

敦泰主要產品線包含TDDI／IDC（觸控顯示整合單晶片）晶片、觸控晶片、小尺寸LCD驅動IC及電容式指紋辨識晶片，手機產品占敦泰營收三分之二，在手機比重較高下，面臨大陸手機市場降溫壓力，法人憂心，將對敦泰營運造成挑戰。敦泰董座胡正大日前強調，敦泰與上游晶圓代工廠與自家客戶均有簽訂二至三年的供貨合約，加上布局車用市場邁入收割期，營運有保障。