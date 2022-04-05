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港股4日大漲 攀1個月高點

記者林宸誼／綜合報導

受到中國放鬆房市調控，加上比亞迪及小鵬等3月銷量大好，港股4日開高走高，恒生指數收盤大漲2.1%，收在2萬2502.31點，來到一個月的高點。

券商中國報導，中泰證券首席經濟學家李迅雷表示，中概股、港股實際上已經超跌，尤其日前中國官方召開的金融委專題會議，針對投資者擔憂的問題，均做出正面回應，大致消除大家的疑慮，未來中概股、港股的走穩回升，也大致可以確定。

李迅雷分析，之前港股受到美國中概股可能退市的拖累，加上部份外資離場下，出現非理性下跌，但中美雙方的證監會已透露出要合作和協商，爭取雙方監管要求達成一致，中概股已進行反彈，港股也跟著回升。

新浪港股報導，根據滬深港三地交易所安排，清明節期間，A股周一周二（4日、5日）休市，港股周一（4日）開市，周二（5日清明節當天）休市一天。

中國房產股爆發，中國金茂漲超20%、寶龍地產漲超21%、龍光集團漲超20%。浙江省衢州市4月1日發布「關於促進市區房地產業良性迴圈和健康發展的通知」，其中取消限購政策，同時鬆綁限售政策。業內人士認為，這是今年全中國首個同時放鬆「兩限」的城市，具有非常強的信號意義。

汽車股走強方面，小鵬汽車漲10%、理想汽車漲10%、比亞迪股份漲8%。造車新勢力股公布3月銷售資料，小鵬汽車3月交付量為1萬5414輛，年增202%；第1季共交付3萬4561輛智能車，年增159%。

理想汽車3月交付1萬1034輛理想ONE，年增125.2%；第1季交付3萬1716輛，年增152.1%。

蔚來汽車3月交付9,985輛，年增37.6%；第1季交付2萬5,768輛，年增28.5%。

華盛證券高級分析師 Louis表示，全球各地央行，都按自家的情況而展開升息周期，根據以往的經驗，升息前及初期，股票市場皆見大幅波動。唯到升息步伐漸入正軌，稍見穩定，股市也會按序往好的方向。加上年內債券息率亦穩步向上，可選擇的種類也有限，造就資金流入股票市場。

汽車 升息 股票

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