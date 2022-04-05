上海港封控不關閉 「陸改水」、「陸改鐵」減緩運貨運輸壓力

上海港目前雖仍正常運轉，但貨運時效延遲、跨省貨運受到影響。（中新社資料照片）

上海疫情 嚴峻，全市防控措施升級。作為全球第一大貨櫃港口，上海港目前仍在正常運轉，但行業內人士表示，貨運時效延遲、跨省貨運直接受到影響。

中央社報導，2日，上海港集團發布消息，根據內部數據監測，目前上海港的靠泊效率大幅優於2021年的整體水準，自3月28日上海展開封控以來，上海港貨櫃船平均等泊時間小於24小時，平均等泊船舶小於10艘次。上港集團強調，碼頭生產運營正常，貨櫃船未見擁堵。

上海宣布封控以來，防疫 措施對社會經濟的衝擊就受到關注。財新網指出，上海港是全球第一大貨櫃港，2021年貨櫃吞吐量4703萬標準箱，年增8.3%，連續12年為世界第一大貨櫃港。上海港全年貨櫃吞吐量約占全國港口總量的17%，不僅對華東、華中等經濟帶具有緊密的輻射帶動作用，也是中國進出口貿易物流鏈條運轉的「晴雨表」之一。

中國新聞週刊3日報導，據上海道路運輸管理局發布的通知，3月29日起，涉及上海港進港運輸的貨櫃車輛，需持有上港集團發放的電子防疫通行證，而獲得通行證的條件是，貨櫃車司機同時持有48小時內核酸檢測 陰性證明和24小時內抗原檢測陰性證明。

多名貨運物流公司從業人員表示，在上海封控期內，貨櫃車運輸基本處於「半癱瘓狀態」，車輛很難進入上海，即使進去了，也很難出來。

報導指出，雖然此次封控不關閉港口，但貨運效率仍受到較大影響。疫情原因使港口工人、集卡司機出入不如以往順暢，甚至被封控派不出人力，導致貨運時效延遲。上海港的絕大部分貨源來自長江三角洲地區，因此貨櫃車的跨省貨運受到了直接影響。

報導說，從3月28日開始，江蘇、浙江、安徽3省的多個地區的高速出口對上海車輛管控措施再升級，銅陵、諸暨、鎮江、丹陽等地直接勸返，仙居則對來自上海的貨櫃車司機實施下高速後直接隔離。

為緩解因疫情影響造成的上海港公路運輸資源緊缺壓力，上港集團推出貨櫃「陸改水」服務，覆蓋上海港洋山片區、外高橋片區各碼頭至長江及長三角區域相關港口。

除了陸運，到上海港的貨櫃運貨方式還有鐵路運輸和船運，後者包括長江航道、蘇南和蘇北一些河道運輸。上港集團旗下江蘇片區公司負責人張揚說，因為目前公路卡車運輸相對比較困難，上港集團推出的「陸改水」、「陸改鐵」運貨模式，可以減緩貨物運輸的壓力。

有行業內人士認為，這次封控對整個航運行業的影響是肯定的，但具體影響到什麼程度，現在還不好判斷。