台灣海空運承壓 首季獲利不妙

疫情、油價 、俄烏問題不斷，台灣海空運首季獲利承壓。空運因高油價衝擊，今年第1季獲利表現恐被油價成本吃掉，法人指出，航空雙雄的首季獲利表現較去年第4季恐呈現季減；海運首季逐月走低，加上油價上漲、大陸封城，獲利也可能出現兩年來首度停滯。

俄烏戰事、上海封城、全球塞港等三大關鍵，造成全球海空運供應鏈大亂，其中，俄烏戰事前油市已陰霾罩頂，戰事爆發後更導致油價一個月內暴升約五成，雖後續短暫震盪但仍處高檔，法人指出，因為油價是左右航空成本的關鍵，貨運帶來的利潤，短線恐被吃掉。

空運方面，法人指出，華航單季每股純益（EPS）1.32 元，平均單月營收 157億元，兒航空燃油平均每桶88美元。不過，今年前二月平均單月營收約125億元，今年初到3月中旬以前，航空燃油平均每桶108美元，3月16日單日則來到每桶116美元。依此預估，華航首季獲利恐不妙，對比去年第4季，恐有大減幅。

至於長榮 航，法人指出，去年第4季單季EPS為1.38元，平均單月營收114億元，今年前二月平均單月營收97億元，其航空油價成本的計算基準略與華航相仿，推估減幅可能較華航相對小，整體而言，獲利季減五成的可能性不低。

海運方面，今年首季前半段表現仍不俗，法人指出，俄烏戰事爆發後，接著又有大陸各生產重鎮、港阜封城，導致運輸效率大減、貨載受阻等問題，預估整個3月，貨櫃三雄的營收將受影響，連帶讓首季獲利相對處於弱勢。

不過，法人也指出，海運尚有今年前二月的業績撐盤，雖然3月受累，但大抵而言，獲利數字應與去年第4季相仿。其中，長榮1月營收還創新高，2月雖然工作天數減，仍有歷史次高的紀錄。長榮2月營收553.05億元，月減2.7%，年增86.66%，僅次於1月的568.41億元，累計前二月營收1,121.46億元，年增93.14%。

業界原先分析，2月因海運運價走跌、工作天數較少，預料是長榮海運今年營收低點。不過，由於全球疫情變化萬千，大陸各個主要城市封城也始料未及，因此預估將衝擊3月營收表現，換言之，恐低於2月數字。

貨攬業者指出，戰事與疫情仍是主導海空運的關鍵，不過，海運後市在戰後、疫後仍有一波好光景，關鍵在於全球戰後重建、貨運需求必然暴增，大批貨量仍須靠貨櫃輪運載，相對來說，疫後對航空貨運而言，恐怕就不是好事。