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中國進口商擬購買廉價俄羅斯液化天然氣

記者賴錦宏／即時報導
據彭博社，包括中國石化、中國石油在內的中國國有企業正與供應商磋商，以大幅折扣價格購買俄羅斯現貨天然氣。（新華社）
據彭博社，包括中國石化、中國石油在內的中國國有企業正與供應商磋商，以大幅折扣價格購買俄羅斯現貨天然氣。（新華社）

不顧美國和歐盟的警告，中國幾家大型國營石化公司，正以廉價向俄羅斯購買天然氣。因應西方制裁措施，俄羅斯液化天然受到國際市場冷遇，中國進口商據悉正謹慎地尋求廉價購買。

彭博社引述知情人士透露，包括中國石化、中國石油在內的中國國有企業正與供應商磋商，以大幅折扣價格購買俄羅斯現貨天然氣。

知情人士稱，一些進口商正考慮利用俄羅斯公司代表他們參與液化天然氣招標，從而向外國政府隱瞞採購計劃。

隨著俄烏戰爭的拖延和歐盟加大對莫斯科的施壓，世界上大多數液化天然氣進口商因擔心日後面對制裁和聲譽受損，不再向俄羅斯採購。中國公司正成為少數願意承擔這種風險的買家。

中國石油拒絕對此置評。中國石化在清明節日期間未立即回覆置評請求。

中國煉油企業也在低調購買廉價的俄羅斯原油。交易商透露，中國進口商已在最近幾周購買了幾批俄羅斯液化天然氣。

知情人士稱，俄羅斯液化天然氣價格比正常的北亞出貨價格低超過10%。俄烏戰爭導致供應吃緊，同時全球需求正在回升，液化天然氣現貨價格上月飆升至紀錄新高。

因應天氣轉暖及嚴格防疫措施抑制現貨需求，中國目前並不急需液化天然氣。儘管如此，在今夏價格再次上漲前，以大幅折扣價購買俄羅斯天然氣可幫助補充庫存。

俄羅斯 天然氣 石油

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