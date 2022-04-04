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比亞迪停產燃油車 新能源車年增416%

記者陳政錄／綜合報導

在推進新能源汽車發展的浪潮下，中國汽車巨頭比亞迪3日正式宣布，根據其戰略發展需要，停止燃油汽車的整車生產。

比亞迪在港交所公告指出，未來，比亞迪在汽車領域將專注於純電動和插電式混合動力汽車業務。「這標誌著，比亞迪成為全球首個正式宣布停產燃油汽車的車企。」

比亞迪指出，公司將繼續為現有燃油汽車客戶持續提供完善的服務和售後保障，以及全生命周期的零配件供應，確保無憂暢行。

與此同時，比亞迪還公告，3月公司新能源汽車產量為10萬6658輛，年增416%；銷量為10萬4878輛，年增422%。比亞迪在第1季累計已經完成銷量29萬1378輛，年增179%。

比亞迪表示，此次比亞迪的戰略調整，圍繞國家「雙碳」戰略目標，堅持創新、綠色的新發展理念，以科技創新動力，引領汽車行業變革；以綠色低碳，推動社會可持續發展。比亞迪交出的3月銷量成績單，全部來自於新能源車型的貢獻。

比亞迪董事長王傳福不止一次在公開場合談及比亞迪發展新能源汽車戰略決心，倡導大力發展新能源汽車，而且自身在新能源汽車領域研發投入也是不遺餘力。

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