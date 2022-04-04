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中國數位人民幣試點 擴及津穗杭等地

記者林汪靜／綜合報導

中國數位人民幣試點地區再擴大。中國人民銀行指出，在現有基礎上增加天津市、重慶市、廣州市、福州市、廈門市，以及浙江省承辦亞運會的六個城市（杭州、寧波、溫州、金華、紹興、湖州）做為試點地區。

此外，北京市和河北省張家口市也在北京冬奧會、冬殘奧會場景試點結束後轉為試點地區。

據人行網站消息指出，人行3月31日召開數位人民幣研發試點工作座談會，行長易綱、副行長范一飛出席會議。

會議指出，目前，數位人民幣已經在批發零售、餐飲文旅、政務繳費等領域當中，形成一批涵蓋線上線下、可以複製與推廣的應用模式。

2022北京冬奧會、冬殘奧會場景等重大試點項目圓滿成功，參與試點的用戶、商戶、交易規模穩步增長，市場反響良好。

據了解，數位人民幣之前已經在深圳、蘇州、雄安、成都、北京、張家口、上海、海南、長沙、西安、青島、大連等地開展了多輪試點。

中國自媒體「WEMONEY研究室」報導，對此，業界人士認為，基於滿足中國國內零售支付需求的定位，隨著試點進入覆蓋更多地區、更廣泛族群的「第三階段」，數位人民幣將更加強調對百姓生活的深入滲透，以及對民生消費的有效拉動。

在這個新階段，互聯網平台消費場景的入口引導、觸達用戶的價值將被凸顯，數位人民幣與互聯網融合發展的態勢也將更顯著，擁有豐富消費場景的互聯網平台，有望在助推數位人民幣普及推廣、拉動各類民生消費需求中發揮更重要的作用。

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