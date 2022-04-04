鴻海大咬蘋果訂單 Q2淡季好忙

鴻海 本季傳統淡季仍然好忙，傳出不僅協助蘋果 進行產品組合調整，維持高階iPhone 13高檔產能利用率，本季淡季業績有撐之餘，也在忙著為第3季推出的iPhone 14新機做準備，現正進入工程驗證階段，將導入最新打孔螢幕，儲備下半年業績動能柴火。

鴻海向來不對訂單與單一客戶動態置評。鴻海董事長劉揚偉之前表示，通膨可能影響客戶低階產品銷售動能，但是對高階產品影響有限。鴻海因為本身是組裝產業的關係，加工費（MVA）是鴻海主要收入，通膨造成的影響對鴻海比較低，是屬於間接的影響。

業界人士透露，市場先前傳出，蘋果大砍新款iPhone SE 3本季約二成訂單，但實際上蘋果是在做產品組合調整，因iPhone SE 3處理器等零組件與iPhone 13共用，考量高階iPhone 13需求維持高檔，因此將消減的iPhone SE 3訂單零組件轉供生產高階iPhone 13，鴻海身為高階iPhone 13主力供應商，產能利用率仍維持不錯表現。

由於目前鴻海旗下富士康iDPBG鄭州廠區，仍在針對政策到期的員工進行留任，同時，還在招募普工來看，顯示出鴻海鄭州廠區仍維持一定的產能利用率，來支援iPhone 13的生產。

另一方面，鴻海也傳出正為下半年新機iPhone 14量產做準備，進入全面暖身階段。外資圈傳出，iPhone 14系列已經進入工程驗證階段（EVT），代表2月iPhone 14生產測試階段已經順利由富士康通過。

業界人士指出，通常蘋果在開發新iPhone準備量產前，都會先經過試產訂單（NPI），代工廠需要提供物料清單（BOM），以及生產與測試機器，隨後就會進入工程驗證與測試階段（EVT），該階段用意是讓研發設計工程機，檢查設計並且被提出來修正，以及考量設計的可行性，確認規格是否有被遺漏。