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中國穩房市 30城交易量回升 前百強房企銷售金額5115.4億

記者陳政錄／綜合報導
3月下旬開始，深圳、青島等30重點城市的新屋成交量明顯回升。（中通社）
3月下旬開始，深圳、青島等30重點城市的新屋成交量明顯回升。（中通社）

隨今年以來，中國超過60個城市推出穩房市政策措施，據克而瑞研究中心數據顯示，3月下旬開始，深圳、青島等30重點城市的新屋成交量明顯回升，住宅成交面積較2月成長了48%。

統計數據顯示，2022年3月，中國30個重點監測城市商品住宅成交面積月增48%。其中，一線城市月增7%，26個二、三線城市市場成交較上月成長56%。

業內人士指出，在疫情反覆、房企推案節奏安排、消費者購買力缺失等各因素綜合影響下，今年第1季中國房企銷售業績表現不佳，市場整體依舊低迷，但進入第2季後，預計在更多支持政策影響下有機會回穩，年增率降幅也會有所收窄。

事實上，從中國房企第1季銷售數據來看，雖普遍表現低迷，但也陸續自3月開始回穩。克而瑞研究中心統計，中國前百強房企在3月實現銷售操盤金額人民幣5115.4億元（約803.83美元），相較於上月成長27.4%。

證券時報報導坦言，雖月增率上升，但從年增率的角度來說，3月中國30個重點城市的住宅成交面積，年減47%，百強房企銷售額年減52.7%，顯示雖部分疫情控制較好的城市回暖，但仍有多數城市因疫情面臨較大壓力。

億翰智庫分析，中國房市回暖的挑戰主要來自四方面，一是疫情反覆，二是城市分化差異性的存在，三是若政策嚴格約束，有效需求難以實現，四是大環境下，民眾收入和預期負面，購買力不足。

據中原地產研究院統計，2022年以來，中國已有超過60個城市，推出穩樓市政策，包括福州、鄭州、哈爾濱、青島等原先房地產市場熱絡的城市。

政策方面，包括直接給予購房補貼、三孩政策購房優惠、公積金政策寬鬆、降低房間房產頭期款比例等不同方式。

克而瑞指出，上述現象與樓市表現較為乏力，市場觀望情緒濃厚，成交量價長期處於低位，官方急需破解困局有關，另外，限制性政策往往由地方設立推行的，因此城市在對其調整上的可操作性較強，也是出於降低成本考慮。

疫情 房地產 證券

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